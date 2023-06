Comment l'armée U.S utilise les femmes sur les réseaux sociaux pour recruter la génération Z (MintPress News)

De Simp à Soldat : comment l'armée utilise les femmes sur les réseaux sociaux pour recruter la génération Z Article originel : From Simp to Soldier: How the Military is Using E-Girls To Recruit Gen Z Into Service Par Alan Mc Leod MintPress News, 1.06.23

En pleine crise du recrutement, l'armée américaine a trouvé un nouveau moyen de convaincre la génération Z, lasse de la guerre, de s'engager : les pièges de la soif.

Hailey Lujan est la première de ces séduisantes jeunes femmes en uniforme qui publient des contenus sexuellement suggestifs accompagnés d'appels subtils (et parfois moins subtils) à s'enrôler. Entre les pièges à mecs et les mèmes, la jeune femme de 21 ans publie des contenus vantant les mérites de la vie militaire à ses 731 000 abonnés sur TikTok. "N'allez pas à l'université, devenez plutôt fermier ou soldat", explique-t-elle dans une vidéo récente. "Juste un conseil pour les plus jeunes : si vous n'allez pas à l'école, ce n'est pas grave. J'ai abandonné l'université. Et je m'en sors très bien", ajoute-t-elle.



Si Lujan donne l'impression d'être une psyop (une opération psychologique), c'est parce que, techniquement, elle l'est. Lujan est une spécialiste des opérations psychologiques, l'un des rares membres de l'armée dont le travail consiste à mener des opérations d'influence et de désinformation, que ce soit en ligne ou hors ligne. Elle utilise donc sa féminité pour recruter des légions d'adolescents lubriques dans une institution dont le sexisme et les agressions sexuelles à l'encontre des femmes soldats sont tristement célèbres.

Selon Lujan, être soldat est le "métier le plus cool du monde". Elle donne certainement l'impression que la vie dans l'armée est amusante, puisqu'elle descend des murs en rappel, tire à l'obusier et vole à bord d'un hélicoptère Apache. "La 101e division aéroportée sait ce que les filles (et les garçons) veulent vraiment", note-t-elle en s'amusant avec un robot télécommandé de haute technologie.