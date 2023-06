Contre-offensive ukrainienne. "Essayons encore une fois !" (MoA)

"Essayons encore une fois !"

Article originel : "Let's Try This Again!"

Moon of Alabama, 10.06.23 Hier, j'ai publié une photo d'un char Leopard 2A6, de quatre véhicules de combat d'infanterie Bradley et d'un véhicule de déminage de l'ère soviétique, tous coincés les uns à côté des autres dans un champ de mines. Il existe maintenant une meilleure vidéo de cette scène ainsi que d'autres.

Pour des raisons inconnues, le commandement ukrainien a ensuite décidé d'ajouter cinq autres Bradley à l'exposition de ferraille : Conseiller militaire @miladvisor - 18:06 UTC - 9 juin 2023 ⚡️👇9x 🇺🇸M2 Bradley,🇩🇪Leopard 2A6, véhicule blindé de dépannage perdu par les forces ukrainiennes.

vidéo

Il s'agit du même char Léopard dans la même position. Je pense que le "véhicule blindé de récupération" mentionné par @miladvisor est une identification incorrecte du véhicule de déminage que l'on peut également voir sur la photo précédente. Tous ces véhicules semblent avoir subi des dommages au niveau de la mobilité, c'est-à-dire qu'ils ont perdu une ou deux chenilles à cause des explosions de mines. L'un des Bradley ajoutés semble être en feu. Puis le Bradley voisin décide de brûler à son tour et explose.

Quelqu'un avait envoyé la moitié d'une compagnie dans un champ de mines où elle avait été endommagée et arrêtée. Il a ensuite envoyé la seconde moitié de la compagnie au même endroit, où elle a connu le même sort. "La folie, c'est de faire la même chose encore et encore et de s'attendre à des résultats différent"s. (Non, ce n'est pas une citation d'Einstein). Voici une vidéo côté ukrainien de ce qui est, je crois, un autre groupe de quatre Bradley dans un champ de mines. Enfin, quelqu'un lance des grenades fumigènes afin que certains des soldats impliqués puissent être évacués.

Ukraine GoPro Combat - M2 Bradley Platoons Last Stand in Russian Minefield in Zaporizhzhia/ Ukraine GoPro Combat - Le dernier combat des pelotons M2 Bradley dans le champ de mines russe à Zaporizhzhia

Simplicitus tente de donner un peu de rationalité à la décision ukrainienne d'attaquer la position de défense la plus forte des forces russes : Tout cela pour dire que l'Ukraine n'a pratiquement plus de temps pour faire un grand coup. Elle n'a pas d'autre choix que de remporter un dernier grand triomphe éclatant qu'elle pourra saluer comme une victoire à vendre à son public occidental aigri, dont le soutien se tarit peu à peu et qui s'apprête à jeter l'éponge. Et le seul moyen pour l'Ukraine d'obtenir un tel triomphe, énorme et relativement "rapide", est de couper le pont terrestre de Crimée. C'est le seul objectif de tout le conflit où l'Ukraine peut asséner un grand coup mortel à la jugulaire de la Russie en un nombre très proportionnellement faible de mouvements. Aucune autre combinaison possible de captures ou d'assauts dans le Donbass ne peut avoir un tel effet.

Je trouve cela difficile à accepter. On attaque là où l'on a le plus de chances de réussir, pas là où un calendrier politique étranger nous dit d'aller. La manière dont cela est ensuite (sur)vendu au public "occidental" est une question totalement différente. Tout au long de la nuit dernière, la 47e brigade des forces armées ukrainiennes a tenté d'attaquer les lignes russes. La 47e brigade est censée être une élite, car elle a été entraînée et armée par les pays de l'OTAN. Deux colonnes de la brigade ont été touchées et stoppées avant d'atteindre la ligne de contact. Ce qui restait alors à attaquer n'a pas réussi à percer.