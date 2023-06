COVID-19. Epoch Times s'empare de l'hypothèse des vaccins à ARNm qui augmenteraient le taux d'IgG4 comme d'un fait - Deux erreurs ne fondent pas un droit (TrialSite News)

Un biophysicien de l'Université de Floride du Sud et un groupe de collègues internationaux de médecins et de scientifiques connus pour leur position critique à l'égard de la vaccination COVID-19 ont récemment publié les résultats d'une étude de la littérature dans le Journal of Vaccines, continuant à soulever des questions sur l'efficacité et la sécurité réelles des vaccins à ARNm COVID-19. Comme TrialSite l'a rapporté en avril 2022, Vladimir Uversky, Ph.D., DSc, et ses collègues ont fait état d'un possible chevauchement de codes dans le SRAS-CoV-2 et dans le brevet de Moderna. Aujourd'hui, Uversky et ses collègues Elrashdy Redwan, William Makis et Alberto Rubio-Casillas effectuent une revue de la littérature suggérant qu'en plus des vaccins à ARNm COVID-19, d'autres vaccins induisent la production d'anticorps IgG4, y compris les vaccins contre le VIH, le paludisme et la coqueluche. En ce qui concerne le programme de vaccination de masse mis en place en réponse à la pandémie de la COVID-19, les auteurs rappellent au lecteur qu'environ 13,38 milliards de doses ont été administrées dans un laps de temps relativement court, ce qui signifie qu'au moins 72,3 % de la population a reçu au moins une dose de l'un des nouveaux vaccins.



Malheureusement, selon les auteurs, toute protection a été de courte durée, et l'équipe cite ici des questions croissantes sur la capacité des vaccins à prévenir l'hospitalisation et les maladies graves chez les personnes souffrant de comorbidités - une cohorte de risque clé qui a besoin d'une protection supplémentaire contre le nouveau coronavirus. Les vaccins COVID-19 n'offrent pas d'immunité stérilisante stable ou durable, ce qui signifie que les personnes immunisées continueront à souffrir d'une réinfection. Les auteurs de l'étude parcourent de manière sélective la littérature scientifique émergente, soulignant que certains cercles scientifiques sceptiques reconnaissent de plus en plus que des niveaux anormalement élevés d'IgG4 sont observés chez les personnes ayant reçu deux doses ou plus de vaccin ARNm. Quels étaient les principaux facteurs critiques, susceptibles de constituer un déterminant prédictif du "passage à la classe des anticorps IgG4", selon au moins une étude ? Il s'agit des facteurs suivants 1) une concentration excessive d'antigène, 2) une vaccination répétée et 3) le type de vaccin COVID-19 administré. Uversky et ses collègues émettent l'hypothèse qu'une plus grande exposition aux vaccins ARNm entraîne une augmentation des taux d'IgG4 et des risques pour la santé dans la population vaccinée. Les médias de droite, tels que l'Epoch Times et un groupe de partisans de Substack, s'emparent de cette revue de littérature limitée comme preuve des effets néfastes des injections d'ARNm. Mais c'est une erreur. Cette étude ne fournit qu'une hypothèse basée sur des preuves limitées. Elle pourrait constituer une contribution critique importante si davantage de scientifiques poursuivaient leurs recherches. D'autres recherches sont nécessaires, et bien que TrialSite ait suivi un nombre croissant d'études suggérant des risques liés à la COVID-19, il est problématique d'utiliser cette étude particulière comme tête d'affiche pour suggérer des preuves concluantes.



L'hypothèse centrale d'Uversky et de ses collègues repose sur quelques études, à savoir que la baisse d'efficacité de la vaccination par ARNm est corrélée à une moindre efficacité de la protection contre la réinfection en raison de l'augmentation des taux d'IgG4. Leur argument repose principalement sur les observations d'une étude de 2014 sur la vaccination contre le VIH en Thaïlande, qui montre qu'une diminution de l'efficacité du vaccin est associée à la production d'IgG4.....

