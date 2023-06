Les colonnes blindées ukrainiennes ont été pulvérisées et sont tombées dans des embuscades. L'Ukraine a finalement lancé sa "contre-offensive" sur le front de Zaporizhia. Cependant, l'attaque dans le secteur de Velyka Novosilka s'est transformée en un véritable désastre militaire. Avançant sans couverture aérienne, des colonnes blindées ukrainiennes entières ont été anéanties par les champs de mines, l'artillerie et l'aviation russes. Deux brigades doivent maintenant être rééquipées.

Ukrainian Armored Columns Got SMASHED and AMBUSHED