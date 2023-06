Des autopsies ont confirmé que certains décès soudains ont été causés par les vaccins contre la COVID-19 (Epoch Times)

Des autopsies ont confirmé que certains décès soudains ont été causés par les vaccins contre la COVID-19.

Article originel : Some sudden deaths caused by COVID-19 vaccines, autopsies confirm

Par Zachary Stieber

The Epoch Times, 6.06.23



Huit personnes décédées subitement après avoir reçu un vaccin COVID-19 à ARN messager (ARNm) sont mortes en raison d'un type d'inflammation cardiaque induite par le vaccin, appelée myocardite, ont déclaré les autorités sud-coréennes après avoir examiné les autopsies.



"La myocardite liée au vaccin est la seule cause possible de décès", ont déclaré le Dr Kye Hun Kim, de l'hôpital de l'université nationale de Chonnam, et d'autres chercheurs sud-coréens.

Toutes les morts subites d'origine cardiaque sont survenues chez des personnes âgées de 45 ans ou moins, dont un homme de 33 ans décédé un jour seulement après avoir reçu une deuxième dose du vaccin Moderna et une femme de 30 ans décédée trois jours après avoir reçu une première dose du vaccin Pfizer.

Selon les chercheurs, la myocardite n'a pas été suspectée comme diagnostic clinique ou comme cause de décès avant les autopsies.

Treize autres décès ont été enregistrés parmi les personnes ayant contracté une myocardite après la vaccination contre la COVID-19, mais aucun résultat d'autopsie n'a été détaillé. Certaines des personnes décédées avaient reçu le vaccin COVID-19 d'AstraZeneca.

Les résultats montrent la nécessité d'une "surveillance attentive ou d'une mise en garde contre la DSC en tant que complication potentiellement fatale de la vaccination COVID-19, en particulier chez les personnes âgées de moins de 45 ans ayant reçu le vaccin à ARNm", selon les chercheurs, qui ont rapporté les résultats dans une étude publiée par l'European Heart Journal le 2 juin.

L'étude a été financée par le gouvernement sud-coréen.

Le Dr Andrew Bostom, professeur de médecine à la retraite aux États-Unis, qui n'a pas participé à la recherche, a déclaré que les résultats soulignaient les raisons pour lesquelles il était erroné d'imposer et de promouvoir les vaccins pour les personnes plus jeunes.

"Il s'agit de personnes qui n'avaient manifestement pas besoin du vaccin", a déclaré le Dr Bostom à l'Epoch Times après avoir pris connaissance de l'article. "C'est ce qui ajoute l'insulte à la blessure.

Pfizer, Moderna et la Food and Drug Administration n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Rare, mais grave dans un cinquième des cas

D'après l'étude, la myocardite survenue après la vaccination contre la COVID-19 est rare, même si l'une des limites de l'étude est que le nombre réel de cas pourrait être plus élevé.

Sur 44,2 millions de personnes ayant reçu au moins une dose des vaccins Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson ou AstraZeneca entre le 26 février 2021 et le 1er décembre 2021, un cinquième a été atteint...

Lire la suite