Des courriels suggèrent que l'ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo a lancé le projet de son mémoire sur la COVID-19 en mars 2020 (New York Post)

Des courriels suggèrent que l'ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo a lancé le projet de son mémoire sur la COVID-19 en mars 2020

Article originel : Emails suggest ex-NY Gov. Andrew Cuomo launched COVID-19 memoir project in March 2020

New York Post, 30.05.23

Le personnel de l'ancien gouverneur de New York, Andrew Cuomo, aurait échangé des courriels concernant la rédaction de son mémoire sur la riposte au virus COVID-19, d'une valeur de 5,1 millions de dollars, dès mars 2020, quelques semaines avant que la première vague mortelle de la pandémie ne ravage l'État. Les rédacteurs de discours de Cuomo, Jamie Malanowski et Tom Topousis, ont commencé à rédiger une "préface" le 30 mars et des titres de chapitres pour un "livre" le 31 mars, selon un certain nombre de courriels obtenus par le centre conservateur Empire Center for Public Policy. D'autres courriels, fournis par le centre en vertu de la loi sur la liberté de l'information, montrent que des membres du personnel ont demandé des informations tout au long du mois d'avril, alors que la vague de pandémie était la plus meurtrière. Le nombre moyen de décès sur sept jours a atteint 978 le 13 avril. Les courriels suggèrent que le travail des collaborateurs sur le livre de M. Cuomo a commencé bien plus tôt que ce qui était indiqué dans un rapport de destitution préparé par la commission judiciaire de l'Assemblée nationale. Les communications suggèrent également que les mémoires ont été écrites avec l'aide du personnel et des ressources de l'État, selon l'Empire Center. Un porte-parole de M. Cuomo a nié que les courriels mentionnés dans le rapport aient un quelconque rapport avec le livre de M. Cuomo ou que des ressources de l'État aient été utilisées pour l'écrire. Les courriels obtenus par le média ne révèlent aucune communication directe avec l'ancien gouverneur.

Le livre de M. Cuomo, intitulé "American Crisis : Leadership Lessons from the COVID-19 Pandemic" - a été publié en octobre 2020 et a été brièvement un best-seller. Mais le Crown Publishing Group a cessé d'en faire la promotion en mars 2021 après qu'il a été révélé que M. Cuomo faisait l'objet d'une enquête concernant la "déclaration par l'État des décès liés à la COVID dans les maisons de retraite", a déclaré la société à l'époque.

En août, un tribunal du comté d'Albany a autorisé M. Cuomo à conserver les 5 millions de dollars provenant de son livre, alors que la Commission mixte d'éthique publique, qui a été dissoute depuis, lui avait ordonné de remettre l'argent à l'État. La première mention du "projet coronavirus" est apparue dans un courriel de Melissa DeRosa, conseillère de Cuomo, le 30 mars, une semaine après que le gouverneur eut fermé toutes les entreprises non essentielles. DeRosa a demandé aux collaborateurs de Cuomo de commencer à compiler des informations sur la pandémie, selon les courriels. Plus tard dans la journée, Malanowski a envoyé à Topousis une "préface" rédigée à la première personne de la voix de Cuomo, selon les courriels. Le 31 mars, les courriels montrent que Topousis a écrit qu'il organisait les réunions d'information du gouverneur en un "journal quotidien" et que Malinowski a envoyé une proposition de plan pour ce qu'il appelait "le livre"...