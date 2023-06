Des fuites révèlent que le FBI aide l'Ukraine à censurer les utilisateurs de Twitter et à obtenir leurs informations (The GrayZone)

Des fuites révèlent que le FBI aide l'Ukraine à censurer les utilisateurs de Twitter et à obtenir leurs informations

Article originel : Leaks reveal FBI helps Ukraine censor Twitter users and obtain their info

Par Aaron Maté

The Gray Zone, 6.06.23

Le FBI a aidé les services de renseignement ukrainiens à bannir les utilisateurs de Twitter et à collecter leurs données, comme le montrent de nouvelles fuites. Twitter a refusé de censurer les journalistes visés par l'Ukraine, notamment Aaron Maté, de The Grayzone.

Le Federal Bureau of Investigation a aidé les services de renseignement ukrainiens à censurer les utilisateurs de médias sociaux et à obtenir leurs informations personnelles, comme le révèlent des fuites de courriels. En mars 2022, un agent spécial du FBI a envoyé à Twitter une liste de comptes au nom du Service de sécurité de l'Ukraine (SBU), la principale agence de renseignement ukrainienne. Ces comptes, écrit le FBI, "sont soupçonnés par le SBU de propager la peur et la désinformation". Dans une note jointe, le SBU demande à Twitter de supprimer les comptes et de lui remettre les données de leurs utilisateurs. Les cibles du gouvernement ukrainien visées par le FBI s'étendent aux membres des médias. La liste du SBU que le FBI a fournie à Twitter comprenait mon nom et mon profil Twitter. Dans sa réponse au FBI, Twitter a accepté de vérifier si les comptes étaient "inauthentiques", mais s'est inquiété de mon inclusion et de celle d'autres "journalistes étatsuniens et canadiens". La tentative du FBI d'interdire des comptes Twitter à la demande des services de renseignement ukrainiens est l'une des demandes de censure les plus manifestes révélées à ce jour dans les "Twitter Files", une cache de communications ayant fait l'objet d'une fuite de la part du géant des médias sociaux. La demande de censure du FBI a été relayée dans un courriel daté du 27 mars 2022, envoyé par l'agent spécial du FBI Aleksandr Kobzanets, attaché juridique adjoint à l'ambassade des États-Unis à Kiev, à deux cadres de Twitter. Quatre collègues du FBI ont été mis en copie de l'échange. "Merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter de l'assistance à l'Ukraine", écrit Kobzanets. "Je joins une liste de comptes que j'ai reçus au cours des deux dernières semaines de la part du Service de sécurité de l'Ukraine. Ces comptes sont soupçonnés par le SBU de répandre la peur et la désinformation. Je vous invite à les examiner et à les prendre en considération.

Dans une note transmise par le FBI, le SBU ukrainien demande à Twitter de "bloquer" les comptes Twitter listés "et de nous fournir les données utilisateur spécifiées lors de l'enregistrement".

Si cette demande était acceptée, les utilisateurs de la liste auraient non seulement été bannis de Twitter, mais leur numéro de téléphone, leur date de naissance et leur adresse électronique auraient été divulgués au FBI et au SBU. En réponse, Yoel Roth, alors responsable de la confiance et de la sécurité chez Twitter, a informé l'agent spécial Kobzanets et ses collègues du FBI que Twitter "examinerait les comptes signalés dans le cadre de nos règles". Mais il a averti que la liste comprenait "quelques comptes de journalistes américains et canadiens (par exemple Aaron Mate)". Par conséquent, a déclaré M. Roth, l'examen de Twitter "se concentrera d'abord et avant tout sur l'identification de toute inauthenticité potentielle". M. Roth a ensuite laissé entendre qu'il serait prêt à suspendre des comptes authentiques s'il pouvait être prouvé qu'ils ont un lien caché avec un gouvernement étranger. Les journalistes "qui couvrent le conflit avec une position pro-russe ont peu de chances d'être jugés en violation de nos règles en l'absence d'un autre contexte qui pourrait établir une sorte de lien caché ou trompeur entre eux et un gouvernement", a écrit M. Roth. "Toute information ou contexte supplémentaire dans ces domaines est bien sûr le bienvenu et apprécié... Lire la suite