Elon Musk s'associe à la levée de boucliers contre l'unité secrète chargée d'endiguer la dissidence en cas de confinement (The Telegraph)

Elon Musk s'associe à la levée de boucliers contre l'unité secrète chargée d'endiguer la dissidence en cas de confinement Article originel : Elon Musk joins backlash over secret unit curbing lockdown dissent Par Blathnaid Corless The Telegraph, 2.06.23 Le milliardaire propriétaire de Twitter a condamné les tactiques "terribles" utilisées par le gouvernement pendant la pandémie, comme l'a révélé le Telegraph.

Elon Musk a qualifié de "terrible" une unité gouvernementale secrète qui a tenté de limiter les critiques des politiques de confinement, après que le Telegraph en a révélé l'existence.

L'unité de contre-désinformation (CDU), créée par des ministres pendant la pandémie, a collaboré avec des entreprises de médias sociaux pour surveiller les activités d'éminents détracteurs du confinement et de ceux qui remettaient en question la vaccination massive des enfants.

Le propriétaire milliardaire de Twitter, qui a acheté Twitter en octobre 2022, a utilisé la plateforme samedi pour condamner la tactique avec un seul mot : "Terrible".

Des appels ont été lancés pour que la CDU fasse l'objet d'une enquête approfondie sur cette affaire, qualifiée d'"abus de pouvoir choquant" par les défenseurs de la liberté d'expression.

Certains détracteurs du confinement ont vu leurs messages supprimés de plateformes telles que Facebook et Twitter pendant la pandémie de la Covid, et l'on soupçonne de plus en plus la CDU d'avoir signalé ces messages aux entreprises de médias sociaux, qui les ont supprimés.

Le gouvernement a également fait appel à une société d'intelligence artificielle pour passer au peigne fin les sites de médias sociaux et les alerter sur les discussions s'opposant aux passeports vaccinaux...

