Guerre en Ukraine : les habitants de Kherson s’organisent pour évacuer les Ukrainiens de la ville après la destruction du barrage hydroélectrique (France 2)

Guerre en Ukraine : les habitants de Kherson s’organisent pour évacuer les Ukrainiens de la ville après la destruction du barrage hydroélectrique

Jt France 2, 7.06.23

Note de SLT : Hier, nous avions publié et traduit l'article de Moon of Alabama mettant l'accent sur la responsabilité de Kiev dans la destruction partielle du barrage hydroélectrique de Kakhova. Aujourd'hui nous proposons la version du Jt de France 2 qui met l'accent sur la responsabilité de Moscou. Voir le reportage ici.



La destruction du barrage de Kakhovka a provoqué de gigantesques inondations notamment à Kherson. 1 700 habitants ont été évacués par les autorités ukrainiennes de la ville. Mais la plupart fuit par leurs propres moyens.

Vu du ciel, des quartiers entiers de Kherson (Ukraine) sont engloutis. Le silence est juste brisé par les moteurs des embarcations qui circulent à hauteur de toit. C’est une vision d’horreur pour Svetlana, qui cherche du regard sa maison avant de la retrouver. "On ne voit plus que le train", se désole-t-elle. En tout 1 700 personnes ont été évacuées à Kherson. Les Ukrainiens s’entraident et s’organisent en priorisant les personnes âgées ou handicapées. Les Ukrainiens ont pu profiter de l’accalmie et de l’absence de tirs d’artillerie pour pouvoir évacuer.

"Ils essayent de nous noyer"

"C’est horrible. Tout mon quartier est sous l’eau", précise une riveraine. Serguei a, lui, toujours vécu dans la ville. Il est convaincu de la culpabilité des Russes et en profite pour appeler une amie pro-russe et lui montrer les images. Son amie reste totalement incrédule face aux images. "Ils ont essayé de nous détruire avec leurs bombes quand ils ont quitté la ville. Mais comme ils n’y sont pas arrivés, ils essayent de nous noyer", avance-t-il. "L’eau a avancé de près de 150 mètres, le pic semble avoir été atteint à la mi-journée", conclut Stéphanie Pérez, depuis Kherson.