Huit jours après le lancement des premières tentatives d’offensive de l’armée ukrainienne contre les lignes défensives russes en région de Zaporijia et dans le sud de la République populaire de Donetsk (RPD), le moins que l’on puisse dire est que le bilan tant en matière de pertes, qu’en matière d’avancée est un désastre.

L’offensive ukrainienne a commencé le 4 juin 2023, par une tentative de percée de la ligne de front dans le sud de la RPD. L’armée ukrainienne a déployé plusieurs bataillons mécanisés et de chars pour son offensive, qui s’est soldée par un échec cuisant, et des pertes importantes tant en hommes qu’en matériel (plusieurs chars, véhicules de combat d’infanteries et véhicules blindés ont été au mieux endommagés au pire détruits)...

