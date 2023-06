Il est temps de lancer des enquêtes financées par le gouvernement sur les vaccins COVID-19 (TrialSite News)

Alors que les vaccins COVID-19, en particulier le produit à base d'ARNm développé par Pfizer-BioNTech et Moderna, sont devenus des outils vitaux et des contre-mesures dans le cadre d'une réponse d'urgence mondiale à la pandémie de SRAS-CoV-2 (COVID-19), de nombreux problèmes ont été étouffés par une confluence de gouvernements, d'industries et d'établissements de santé. Oui, les études de phase 3 sur l'ARNm ont montré un bénéfice remarquable en termes d'efficacité, et les documents accessibles par le biais de la loi sur la liberté de l'information (FOIA) suggèrent une augmentation significative des effets secondaires liés au vaccin. Il ne faut pas oublier que les vaccins COVID-19 n'étaient pas stérilisants et que leur durabilité et leur portée étaient discutables. Les vaccins ont été des outils utiles lors des poussées des variants COVID et, dans l'ensemble, les résultats en matière de sécurité ont été satisfaisants pour la plupart des gens. La grande majorité de ces effets secondaires sont bénins et disparaissent en quelques heures ou quelques jours. Cependant, la vie est rarement aussi simple et pratique, et la COVID-19 ne fait pas exception à la règle. Un nombre important d'effets indésirables (EI), rares mais réels, ont entraîné des lésions vaccinales. En fait, TrialSite a suivi suffisamment d'études indiquant un lien entre les vaccins à ARNm et des actions inflammatoires éventuellement associées à des nanoparticules lipidiques, utilisées pour aider à délivrer l'ARNm (charge utile). L'autre coupable des effets indésirables liés aux vaccins est la production de la protéine spike (S) ainsi que des sous-unités et des fragments peptidiques connexes dans les tissus ou organes humains. Jusqu'à présent, la plupart des recherches se sont concentrées sur des tests de laboratoire au niveau de la cellule ou de l'organisme modèle. De plus en plus d'éléments indiquent que les EI associés aux vaccins COVID-19 sont liés à la protéine spike, probablement par mimétisme moléculaire avec des protéines humaines ou par l'intermédiaire du ligand ACE2, selon certains chercheurs. Il est parfaitement acceptable et, en fait, cela fait partie de la tradition scientifique d'être ouvert, critique et de faire part de ses préoccupations. Et bien sûr, c'est là tout l'intérêt de TrialSite - un média axé sur la transparence et l'accessibilité, qui se consacre à la traduction de recherches biomédicales et sanitaires complexes pour les professionnels occupés et les personnes intéressées par les recherches scientifiques importantes.

Le discours officiel de l'establishment médical est le suivant : les vaccins ARNm sont sûrs et efficaces, et l'histoire s'arrête là. Comme tout vaccin ou médicament, ils peuvent avoir des effets secondaires, mais ceux-ci sont généralement légers et temporaires. En réalité, aucun médicament ou vaccin n'est parfait et, en fait, il n'y a pas de solution mais seulement des compromis, fondés sur de multiples considérations telles que la santé publique en général...

Lire la suite