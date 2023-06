L'étude de cohorte nationale coréenne valide l'incidence de la mort subite par myocardite liée au vaccin COVID-19 avec un risque cardiovasculaire important chez les jeunes hommes (TrialSite News)

L'étude de cohorte nationale coréenne valide l'incidence de la mort subite par myocardite liée au vaccin COVID-19 avec un risque cardiovasculaire important chez les jeunes hommes Article originel : Korea National Cohort Study Validates Incidence of COVID-19 Vaccine-related Myocarditis Sudden Death, Significant Cardiovascular Risk for Young Males TrialSite News, 10.06.23

Une équipe de recherche coréenne de premier plan a été constituée pour étudier la sécurité du vaccin COVID-19. Plus précisément, l'équipe d'investigation des événements indésirables du groupe de travail sur la vaccination COVID-19, composée de membres de l'Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies (KDCA), de l'école de médecine de l'université nationale de Chonnam et de l'hôpital Hwasun de l'université nationale de Chonnam, a mené une analyse rétrospective à l'échelle nationale couvrant l'ensemble de la population coréenne sur la base des données rendues possibles par un système de notification des événements indésirables associés à la vaccination COVID-19. Quelle était l'incidence, à l'échelle nationale, des résultats cliniques de la myocardite liée au vaccin COVID-19 dans l'ensemble de la population coréenne vaccinée ? L'auteur correspondant et spécialiste des maladies cardiovasculaires, Kye Hun Kim, et ses collègues ont publié les résultats de cette étude nationale importante et peu médiatisée dans la revue European Heart Journal. Qu'ont-ils découvert dans cette étude portant sur 44 276 04 personnes en Corée qui ont reçu au moins une dose de vaccin COVID-19 ? Les données révèlent que les analyses risques-bénéfices des vaccins ARNm ciblant les jeunes hommes en particulier doivent être revues.

Les cas ont été confirmés par le comité d'experts de l'Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies, qui a confirmé 480 cas de myocardite liée au vaccin COVID-19 (1,08 cas pour 100 000 personnes). En cirrélant les données nationales par sexe, Kim et ses collègues ont constaté une incidence plus élevée de myocardite liée au vaccin chez les hommes que chez les femmes (1,35 contre 0,82 pour 100 000 personnes, P< 0,001). L'équipe coréenne rapporte que les vaccins contre la COVID-19 à ARNm étaient associés à une incidence de myocardite exponentiellement plus élevée que les autres vaccins (1,46 contre 0,14 pour 100 000 personnes, P> 0,001)...

Lire la suite