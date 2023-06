L'OMS lance une nouvelle "initiative de santé numérique" (Off Guardian)

L'OMS lance une nouvelle "initiative de santé numérique"

Article originel : WHO launches new “digital health initiative”

Par Kit Knightly

Off Guardian, 7.06.23 Encore un "je vous l'avais bien dit" pour les adeptes de la théorie du complot.

Lundi, l'Organisation mondiale de la santé et l'Union européenne ont annoncé le lancement de leur nouveau "partenariat", qui s'appuie sur le réseau de certification numérique "très réussi" de l'UE, mis en place pendant la "pandémie".

Extrait du site web de l'OMS [accentuation ajoutée] : L'OMS reprendra le système de certification numérique COVID-19 de l'Union européenne (UE) pour établir un système mondial qui contribuera à faciliter la mobilité dans le monde...

Il s'agirait de ces passeports de santé numériques dont les "théoriciens de la conspiration" ont parlé, mais dont on nous a tous dit qu'ils n'existeraient jamais. Il ne s'agit plus de "Covid", le président de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus l'a dit dans sa déclaration lors du lancement, et c'est à nouveau clair sur le site web, qui souligne à plusieurs reprises l'objectif supposé de l'initiative : [Protéger les citoyens du monde entier contre les menaces sanitaires actuelles et futures, y compris les pandémies.

[Renforcer la coopération stratégique sur les questions de santé mondiale

[Contribuer à renforcer la préparation sanitaire mondiale face aux menaces sanitaires croissantes.

[Améliorer la santé des citoyens du monde entier.

Quelles sont ces "menaces pour la santé" ? Ils se gardent bien de le dire, mais nous pouvons tous deviner ce qu'il en est. Le changement climatique, évidemment. L'obésité semble assez probable, la pauvreté, la surpopulation... et bien d'autres choses encore. - C'est tout l'intérêt de la formulation ouverte, vous pouvez l'adapter au fur et à mesure.

Quoi qu'il en soit, il ne s'agira pas seulement des passeports Covid, comme l'ont prédit les théoriciens de la conspiration. Mais, plus encore, il ne s'agira pas seulement de passeports... Il s'agit du premier élément constitutif du réseau mondial de certification de la santé numérique de l'OMS (GDHCN), qui développera une large gamme de produits numériques afin d'améliorer la santé de tous.

L'OMS reste délicieusement vague sur la nature exacte de ces autres "produits numériques", sur le coût qu'ils représenteront pour les contribuables du monde entier et sur le nombre de droits auxquels nous devrons renoncer au nom d'une planète "en bonne santé" (bien que vous puissiez lire la "Stratégie mondiale sur la santé numérique" de l'OMS pour vous faire une idée approximative de la situation).

Toutefois, si les détails sont passés sous silence, l'objectif général est assez ouvertement énoncé : renforcer la coopération stratégique sur les questions de santé mondiale [...] soutenir un système multilatéral robuste avec l'OMS au centre, alimenté par une UE forte.



C'est du mondialisme - pardon, du "multilatéralisme".

Le mondialisme est la finalité depuis le début de la pandémie. D'où le traité sur les pandémies, la nouvelle réglementation du RSI et toutes ces choses amusantes. Un gouvernement mondial (ou peut-être deux, si la nouvelle guerre froide se déroule comme prévu), mis en place au nom de la santé publique. Il est à noter que ce lancement coïncide avec un grand nombre de mouvements politiques nationaux "coïncidents" dans le monde entier. Par exemple, les États-Unis s'apprêtent à voter la loi sur l'amélioration de l'identité numérique (Improving Digital Identity Act), qui exigerait que l'identité numérique soit utilisée pour... à peu près tout. Au Canada, les grandes entreprises s'unissent pour faire de l'identité numérique un élément clé de l'Agenda 2030 et des "objectifs de développement durable". Au Royaume-Uni, Sir Keir Starmer a promis un "NHS totalement numérique" sous le prochain gouvernement travailliste.

En substance, chaque pays - pour des raisons théoriquement différentes, et soi-disant indépendamment de leur propre volonté - va développer un système d'identification numérique/de passeport de santé exactement au même moment, et tout en travaillant avec l'OMS pour assurer l'"interopérabilité". C'est là que réside le déni plausible. Vous voyez, il ne s'agira pas d'un seul système mondial de santé et de surveillance ! Non, il s'agira de plus de 100 systèmes "interopérables" différents... qui, par hasard, ont tous été conçus et construits en même temps selon les mêmes lignes directrices. Une distinction suffisamment bonne pour alimenter les inévitables défenses des vérificateurs de faits des entreprises, même si elle ne peut tromper personne d'autre. Cependant, tout cela mis à part, la partie la plus intéressante de cette histoire est l'endroit où vous l'avez lue.

Viz - les dernières pages. Au plus fort de la pandémie, il s'agirait d'une grande nouvelle, voire d'une nouvelle de dernière minute en grosses lettres rouges. Tous les grands médias auraient publié des articles d'opinion célébrant l'initiative, accompagnés de "vérifications des faits" avec des titres tels que "Non, les passeports numériques mondiaux ne sont pas synonymes de gouvernement mondial unique".

Si vous ne suivez pas certains comptes de médias sociaux ou si vous ne consultez pas régulièrement les cycles d'information pour des termes bien précis, vous n'en avez jamais entendu parler. Aucun des sites d'information grand public que j'ai consultés n'en parle. La résistance a relégué le récit de la nouvelle normalité au second plan, pour le remplacer par le porno de guerre, Trump, les immigrés clandestins ou Harry et Meghan.

Vous êtes tous encouragés à penser que la Grande Réinitialisation n'était qu'un feu de paille et que la Nouvelle Normalité n'est qu'une vieille blague. 2020 n'était qu'un mauvais rêve et maintenant tout revient à la normale, la gauche contre la droite, l'est contre l'ouest... Mais non. C'est la dernière bobine du film d'horreur. Le démon semble exorcisé, le danger semble écarté et l'héroïne est partie prendre un bain, inconsciente de ce qui s'approche lentement d'elle depuis l'ombre. La Grande Réinitialisation est toujours bien vivante, mais votre résistance l'a temporairement arrêtée, et elle a donc changé de tactique. Elle était manifeste. Maintenant, elle est secrète. Il espère maintenant se faufiler pendant que vous ne regardez pas, vous attraper et vous avaler avant même que vous ne vous rendiez compte de ce qui se passe.

Il est extrêmement important que vous ne laissiez pas cela se produire. Alors, réveillez-vous et réveillez les autres. Secouez-les. Criez-leur dessus. Incitez-les à regarder par-dessus leur épaule la grosse bête rugueuse qui se traîne vers Bethléem - pour que nous puissions essayer de l'empêcher de naître.