La Commission européenne et l’OMS transgressent les règles pour lancer un pass sanitaire mondial (Nexus)

Sans consulter personne, la commissaire européenne à la santé, Stella Kyriakides, a signé début juin un partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en vue de lancer « une initiative historique en matière de santé numérique ». Concrètement, le certificat Covid européen, qui devait disparaître ce mois-ci, va par ce tour de passe-passe (sanitaire) être déployé à l’échelle mondiale.



◆ « On ne nous a pas demandé notre avis »

Les bonnes habitudes démocratiques se perdent de plus en plus au sein de l’Union européenne (si jamais elles ont un jour existé)… C’est en effet par un communiqué de presse en date du 5 juin 2023 que les parlementaires européens ont découvert que la Commission européenne avait signé un partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour créer un pass sanitaire mondial, inspiré du certificat Covid numérique européen. Sans consultation, sans rien. « Encore une fois, les députés européens ont été mis de côté », s’insurge deux jours plus tard l’eurodéputée EELV Michèle Rivasi, au micro du Sud Radio. « On ne nous a pas demandé notre avis. En plus, ce qu’il faut quand même que vous sachiez, c’est que les États membres [de l’Union européenne, NDLR] ont refusé que la Commission européenne les représente au sein de l’OMS. »