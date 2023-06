La diplomatie des gangsters : Comment Netanyahou provoque une Intifada armée en Cisjordanie (MintPress News)

La diplomatie des gangsters : Comment Netanyahou provoque une Intifada armée en Cisjordanie

Article originel : Gangster Diplomacy: How Netanyahu is Provoking Armed Intifada in the West Bank

Par Ramzy Baroud

Mintpress News, 6.06.23

Après avoir signé un décret militaire le 18 mai, autorisant les colons juifs israéliens illégaux à récupérer la colonie abandonnée de Homesh, située dans le nord de la Cisjordanie occupée, le gouvernement israélien a informé l'administration étatsunienne de Biden qu'il ne transformerait pas la zone en une nouvelle colonie.

Cette dernière révélation a été rapportée par Axios le 23 mai. Cette contradiction n'est guère surprenante. Alors que les ministres israéliens d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, savent précisément ce qu'ils veulent, M. Netanyahou tente de réaliser un acte politique impossible : il veut satisfaire tous les souhaits de Ben-Gvir et de Smotrich, mais sans s'écarter de l'agenda politique étatsunienne au Moyen-Orient, et sans créer les circonstances qui pourraient éventuellement renverser l'Autorité palestinienne. En outre, M. Netanyahou souhaite normaliser les relations avec les gouvernements arabes tout en continuant à coloniser la Palestine, à étendre les colonies et à exercer un contrôle total sur la mosquée Al-Aqsa et d'autres lieux saints palestiniens musulmans et chrétiens. Pire encore, il veut, sur l'insistance de Ben-Gvir et de son groupe religieux extrémiste, repeupler Homesh et créer de nouveaux avant-postes tout en évitant une rébellion armée totale en Cisjordanie.

Parallèlement, M. Netanyahou souhaite entretenir de bonnes relations avec les Arabes et les musulmans tout en humiliant, en opprimant et en tuant constamment des Arabes et des musulmans. En fait, un tel exploit est virtuellement impossible. Netanyahou n'est pas un politicien novice qui ne parvient pas à apaiser simultanément tous ses publics cibles. C'est un idéologue de droite qui utilise l'idéologie et la religion sionistes comme fondement de son programme politique. Partout ailleurs, en particulier dans le monde occidental, M. Netanyahou aurait été perçu comme un politicien d'extrême droite. L'une des raisons pour lesquelles l'Occident n'a pas encore désigné M. Netanyahou comme tel est que s'il existe un consensus général sur le fait que M. Netanyahou est un affront à la démocratie, il serait difficile de s'engager avec lui sur le plan diplomatique. Alors que le gouvernement italien d'extrême droite de Giorgia Meloni a accueilli M. Netanyahou en mars dernier, le président étatsunien Joe Biden n'a toujours pas rencontré le dirigeant israélien en personne, quelques mois après que ce dernier a formé son dernier gouvernement composé de religieux d'extrême droite. M. Netanyahou est conscient de tous ces défis et du fait que la réputation de son pays, même parmi ses alliés, est en lambeaux. Le dirigeant israélien est toutefois déterminé à persévérer dans son propre intérêt. Il a fallu cinq élections en quatre ans pour que M. Netanyahou parvienne à constituer un gouvernement relativement stable. De nouvelles élections comportent des risques, car le chef de l'opposition, Yair Lapid, devrait remporter une majorité de sièges si un sixième scrutin est organisé. Mais ce qui satisfait Ben-Gvir et d'autres, c'est la transformation d'Israël en un pays gouverné par des leaders populistes et nationalistes déterminés à instaurer une guerre de religion. À en juger par les faits sur le terrain, ils pourraient obtenir ce qu'ils veulent. La vérité est que ni Ben-Gvir ni Smotrich n'ont le sens politique ou l'expérience de Netanyahou. Ils sont plutôt l'équivalent politique de taureaux dans un magasin de Chine. Ils veulent semer les graines du chaos et utiliser le chaos pour faire avancer leur programme : plus de colonies illégales, plus de nettoyage ethnique des Palestiniens et, en fin de compte, une guerre de religion. En raison de ces pressions, M. Netanyahou, qui a lui-même un programme expansionniste, n'est pas en mesure de suivre un plan clair sur la manière d'annexer complètement de grandes parties de la Cisjordanie et de rendre les Palestiniens définitivement apatrides. Il ne peut pas développer et maintenir une stratégie cohérente parce que ses alliés ont leur propre stratégie. Et, contrairement à Netanyahou, ils ne se soucient guère d'outrepasser leurs limites avec Washington, Bruxelles, Le Caire ou Amman. Cela doit être frustrant pour Netanyahou qui, en plus de 15 ans de mandat, a développé une stratégie efficace basée sur plusieurs équilibres. Tout en colonisant lentement la Cisjordanie et en maintenant un siège et des guerres occasionnelles à Gaza, il a également appris à feindre le langage de la paix et de la réconciliation au niveau international. Bien qu'il ait eu ses propres problèmes avec Washington dans le passé, Netanyahou a souvent obtenu gain de cause, avec le soutien du Congrès étatsunien. Et bien qu'il ait provoqué les pays arabes, musulmans et africains à de nombreuses reprises, il est parvenu à normaliser les relations avec nombre d'entre eux.... Lire la suite