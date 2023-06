La police britannique arrête le journaliste Kit Klarenberg et l'interroge sur The Grayzone (The GrayZone)

La police britannique arrête le journaliste Kit Klarenberg et l'interroge sur The Grayzone

Article originel : British police detain journalist Kit Klarenberg, interrogate him about The Grayzone

Par Max Blumental*

The Gray Zone, 30.05.23

La police antiterroriste britannique a arrêté le journaliste Kit Klarenberg à son arrivée à l'aéroport de Luton, à Londres, et l'a soumis à un long interrogatoire sur ses opinions politiques et ses reportages pour The Grayzone.

Dès que le journaliste Kit Klarenberg a atterri dans son pays d'origine, la Grande-Bretagne, le 17 mai 2023, six agents antiterroristes anonymes en civil l'ont arrêté. Ils l'ont rapidement escorté dans une arrière-salle, où ils l'ont interrogé pendant plus de cinq heures sur ses reportages pour cet organe de presse. Ils l'ont également interrogé sur ses opinions personnelles, qu'il s'agisse des dirigeants politiques britanniques actuels ou de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. À un moment donné, les interrogateurs de M. Klarenberg ont demandé si The Grayzone avait conclu un accord spécial avec le Bureau fédéral de la sécurité russe (FSB) pour publier des documents piratés. Au cours de la détention de M. Klarenberg, la police a saisi les appareils électroniques et les cartes SD du journaliste, a relevé ses empreintes digitales, a effectué des prélèvements d'ADN et l'a photographié de manière intensive. Ils ont menacé de l'arrêter s'il n'obtempérait pas.

L'interrogatoire de M. Klarenberg semble être une façon pour Londres de se venger des reportages retentissants du journaliste qui exposent les principales intrigues des services de renseignement britanniques et étatsuniens. Rien qu'au cours de l'année écoulée, M. Klarenberg a révélé comment une cabale de conservateurs intransigeants en matière de sécurité nationale a violé la loi sur les secrets officiels pour exploiter le Brexit et installer Boris Johnson au poste de premier ministre. En octobre 2022, il a fait les gros titres de la presse internationale en révélant que les Britanniques avaient l'intention de bombarder le pont de Kertch, qui relie la Crimée à la Fédération de Russie. Puis, en avril, il a publié un rapport sur le recrutement par la CIA de deux pirates de l'air du 11 septembre, une sensation virale qui a suscité une attention massive sur les médias sociaux.

Parmi les révélations les plus importantes de Klarenberg figure son rapport de juin 2022, qui démasque le journaliste britannique Paul Mason comme un collaborateur de l'État sécuritaire britannique déterminé à détruire The Grayzone et d'autres médias, universitaires et activistes critiques à l'égard du rôle de l'OTAN en Ukraine. Le reportage de M. Klarenberg sur M. Mason s'appuyant largement sur des fuites de courriels, M. Mason l'a faussement accusé de "participer à une campagne de désinformation par piratage et fuite soutenue par l'État russe". M. Mason a également signalé la fuite de ses courriels à la police britannique. Emma Briant, une soi-disant experte en désinformation qui a participé à la campagne de Mason pour saboter les critiques de l'OTAN, a envoyé des avocats pour demander à Klarenberg de retirer d'Internet tous les articles qui la mentionnent. Les lettres des avocats menaçaient également d'injonctions coûteuses pour empêcher la poursuite des reportages et contestaient l'"authenticité" du contenu des courriels. Les lettres de cessation et de désistement contenaient en outre des allégations fausses et diffamatoires à l'encontre de M. Klarenberg, notamment qu'il était personnellement impliqué dans le piratage de ses courriels et de son compte Twitter.

Les plaintes bidon et manifestement malveillantes de Paul Mason ou d'Emma Briant ont-elles incité la police britannique à arrêter Klarenberg et à enquêter sur lui ? Les rapports de Klarenberg ne contiennent ni mensonges ni rien qui s'apparente à de la "désinformation", et c'est précisément la raison pour laquelle des personnalités liées aux services de renseignement comme Mason sont si frustrées par leur existence. Malgré les allégations de Mason et Briant, il n'y a même pas de preuves tangibles que des pirates informatiques russes soient à l'origine des fuites. En rapportant les fuites, Klarenberg s'est livré à la même pratique journalistique que les journaux les plus importants de l'Occident, du New York Times au Washington Post, qui s'appuient sur ces fuites pour annoncer eux-mêmes les nouvelles. En fait, Thomas Rid, expert en désinformation et professeur d'études stratégiques à l'université Johns Hopkins, a déclaré que les journalistes "ne devraient pas hésiter" à couvrir les fuites signalées pour la première fois par Klarenberg. Il apparaît donc que les autorités britanniques n'ont pas détenu Klarenberg pour des raisons juridiques, mais parce qu'il a rapporté des faits qui ont mis en lumière les violations du droit national et international commises par l'État de sécurité nationale, ainsi que les complots malveillants de ses laquais médiatiques.

Interrogé en vertu des dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, il a été interrogé sur des liens russes inexistants. Le journaliste Kit Klarenberg est arrivé au Royaume-Uni le 17 mai en provenance de Belgrade, en Serbie, où il vit. Il avait l'intention de rendre visite à ses amis et à sa famille, mais il devait d'abord franchir une course d'obstacles que la police britannique lui avait imposée. Dès l'atterrissage à l'aéroport de Luton, le pilote a annoncé que la police des frontières était "au coin de la rue" et a demandé à tous les passagers de préparer leurs passeports. La police attend Klarenberg au pied de l'escalier qui mène les passagers de l'avion au tarmac. Ils l'ont immédiatement conduit dans une arrière-salle et l'ont informé qu'il était détenu en vertu de l'annexe 3, section 4, de la loi de 2019 relative à la lutte contre le terrorisme et aux frontières. Six agents en civil ont entouré Klarenberg et lui ont expliqué qu'il risquait d'être arrêté s'il refusait de répondre à leurs questions et de leur remettre ses appareils électroniques personnels. Ils ont refusé de lui donner leur nom et lui ont proposé des indicatifs d'appel. "Je m'attendais à quelque chose de ce genre depuis qu'une demande d'entretien avec la police m'était parvenue l'été dernier", a déclaré M. Klarenberg à The Grayzone, en faisant référence à un communiqué qu'il avait reçu d'un détective britannique de haut rang le 27 juillet 2022. Le courriel demandait à Klarenberg de se présenter à un poste de police pour être interrogé sur les allégations d'un plaignant anonyme concernant des "infractions à la loi sur l'utilisation abusive des ordinateurs".

De retour dans la salle d'interrogatoire de Luton, Klarenberg s'est vu demander quels étaient les passeports en sa possession. "Ils ont semblé surpris que je n'aie qu'un passeport britannique sur moi", se souvient-il. La police lui a ensuite demandé s'il possédait des biens à l'étranger, quels pays il avait visités et pourquoi. Il a été contraint de donner son adresse à Belgrade, de révéler le montant de son loyer et, bizarrement, de préciser si ses dépenses énergétiques étaient incluses. Les officiers ont ensuite demandé pourquoi Klarenberg vivait en Serbie. À partir de là, les interrogateurs de la police se sont concentrés sur le travail de M. Klarenberg pour The Grayzone. "Ils m'ont demandé pour quelles publications j'écrivais, et je leur ai répondu que j'écrivais pour beaucoup d'entre elles", raconte-t-il. L'un d'eux a même fait remarquer qu'il n'avait jamais entendu parler de la "MintPress Zone". Ils s'intéressaient surtout, voire exclusivement, à la Grayzone". Les officiers ont interrogé Klarenberg sur des articles tels que son rapport sur le recrutement par la CIA de futurs pirates de l'air du 11 septembre, ainsi que sur ses réflexions sur les théories conspirationnistes du 11 septembre. Ils ont ensuite posé une avalanche de questions relatives à la zone grise : Combien Klarenberg a-t-il été payé par cette publication, à quelle fréquence et sur quel compte bancaire ? À qui appartenait le site ? Quels étaient ses contacts avec Max Blumenthal, l'auteur de cet article et rédacteur en chef de la Grayzone ? Avait-il rencontré Blumenthal en personne ? Les agents antiterroristes ont ensuite posé une série de questions infondées sur la Russie : The Grayzone a-t-il conclu un accord quelconque avec le Bureau fédéral de sécurité russe (FSB) pour publier des documents piratés ? Klarenberg a-t-il été sciemment en contact avec des agents du FSB ? Est-il en contact avec du personnel actuel ou ancien des médias d'État russes ? Qui est propriétaire de The Grayzone et le journal est-il sponsorisé par la Russie ? (Comme cela a été dit publiquement à maintes reprises, The Grayzone est un média totalement indépendant fondé par moi, Max Blumenthal. Contrairement à nombre de nos adversaires, ce média n'accepte ni financement ni soutien de la part d'aucun État, y compris la Russie).

À ce moment-là, les agents ont sorti les cartes bancaires de Klarenberg de la pièce pendant une période prolongée. Ils ont également saisi les cartes mémoire et les cartes SIM de son appareil photo, lui demandant de fournir des codes pin pour les ouvrir. "Je ne sais pas ce qui a été fait de mes cartes bancaires", a-t-il déclaré. "Il en va de même pour les cartes SD : ce qu'ils ont pu tirer de ces cartes anciennes et à peine utilisées n'est pas clair. Ensuite, les interrogateurs de Klarenberg lui ont demandé s'il avait des documents journalistiques à portée de main, lui demandant de les "avertir" de leur contenu et de l'endroit où ils se trouvaient afin qu'ils ne les récupèrent pas "par accident". Il s'est demandé si cette question n'était pas une opération de relations publiques conçue en réponse au tollé médiatique provoqué en avril par la détention par la police antiterroriste britannique d'Ernest Moret, un éditeur français interrogé sur ses opinions concernant les réformes des retraites d'Emmanuel Macron, largement décriées. Il y avait aussi la possibilité qu'ils veuillent qu'il les conduise à un contenu sensible qu'il avait ou prévoyait de couvrir. Les interrogateurs de M. Klarenberg se sont montrés très intéressés par son appartenance à des organisations de presse, par sa carte de presse et par ses qualifications professionnelles. Ils ont ensuite sondé sa trajectoire professionnelle, lui demandant comment il était entré dans le monde du journalisme politique et s'il y avait des "lacunes" dans son parcours professionnel.

Il a été interrogé à plusieurs reprises sur son parcours, qui l'a vu passer de la couverture des questions financières, il y a dix ans, à la couverture des questions politiques et de sécurité nationale. "La police s'est déclarée déconcertée par cette transition", bien que M. Klarenberg ait expliqué qu'il avait étudié la politique à l'université. "Les policiers sont revenus à plusieurs reprises sur ce point, estimant manifestement que cela n'avait pas de sens", a-t-il raconté. Ils cherchaient à savoir si j'avais été "recruté" à un moment donné ou si j'avais toujours été un "agent dormant". Tout au long de l'entretien, la police antiterroriste a interrogé Klarenberg de manière agressive sur ses affiliations et ses convictions politiques. Était-il impliqué dans des causes militantes à Belgrade ? Que pensait-il du gouvernement russe ? Avait-il une opinion sur l'arrestation par la Russie d'Evan Gerskovich du Wall Street Journal ? Que pense-t-il de Rishi Sunak ? Un officier se plaint sans cesse de l'"inutilité" de Keir Starmer, ce qui amène Klarenberg à se demander si ces commentaires n'étaient pas une manœuvre destinée à le faire sortir de sa réserve. Lorsque M. Klarenberg a fait remarquer qu'il avait publiquement critiqué l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les policiers ont demandé si "quelqu'un" du gouvernement russe l'avait contacté pour se plaindre. Vraisemblablement, ils voulaient savoir si mes critiques avaient énervé mes "contrôleurs"", a déclaré M. Klarenberg. "Ce qui est tout à fait ridicule. S'ensuit une longue discussion philosophique sur le journalisme et l'intérêt public. "Un officier a dit à Klarenberg : "Votre travail est peut-être intéressant pour le public, mais il n'est pas dans l'intérêt du public". Il a insisté sur le fait qu'un journaliste pouvait servir les intérêts d'un acteur étatique hostile en faisant des reportages sur des questions de sécurité nationale. "J'ai essayé d'expliquer que si le matériel peut être authentifié, alors le matériel est la source. Nous ne citons pas les affirmations d'une source humaine qui a fourni le matériel, nous rendons compte du matériel fourni de manière factuelle", a déclaré M. Klarenberg. Au bout de cinq heures, la police antiterroriste semblait à court de questions. Ils avaient alors saisi tous les appareils électroniques de M. Klarenberg, l'avaient forcé à fournir les codes de déverrouillage de son téléphone et de sa tablette, avaient pris ses cartes SD et avaient passé au peigne fin des milliers de photos personnelles. "Dommage pour celui qui a tiré la courte paille et qui a dû regarder longuement les milliers de photos d'architecture brutaliste que j'ai prises au fil des ans dans le monde entier", a-t-il fait remarquer.

Les autorités ont également relevé les empreintes digitales de Klarenberg, l'ont soumis à des prélèvements d'ADN et l'ont photographié à plusieurs reprises. "Tant que vos empreintes ne sont pas retrouvées sur un engin explosif en Afghanistan, nous effaçons ces données dans six mois", a déclaré un policier à l'accent nord-irlandais. Une semaine après avoir libéré Klarenberg, la police lui a rendu sa tablette, dont les caméras étaient recouvertes de ruban adhésif, ainsi que deux cartes mémoire. La police a conservé une ancienne carte SD, contenant principalement de la musique, au motif qu'elle pourrait être "utile à la procédure pénale". Il fait toujours l'objet d'une enquête de la part de l'État britannique au moment de la publication de cet article.

* Max Blumenthal. Rédacteur en chef de The Grayzone, Max Blumenthal est un journaliste primé et l'auteur de plusieurs livres, dont les best-sellers républicains Gomorrah, Goliath, The Fifty One Day War et The Management of Savagery. Il a produit des articles pour un grand nombre de publications, de nombreux reportages vidéo et plusieurs documentaires, dont Killing Gaza. Blumenthal a fondé The Grayzone en 2015 pour mettre en lumière l'état de guerre perpétuelle des Etats-Unis et ses dangereuses répercussions intérieures.