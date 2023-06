La Russie a-t-elle détruit le barrage de Nova Kakhova ? (MoA)

La Russie a-t-elle détruit le barrage de Nova Kakhova ? Article originel : Did Russia Destroy The Nova Kakhova Dam? Moon of Alabama, 13.06.23

La propagande vous dira que la Russie a fait exploser le barrage de Nova Kakhova, qui était et est toujours sous son contrôle. Elle aurait ainsi coupé la Crimée de son principal approvisionnement en eau et mis en péril le refroidissement des six réacteurs de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. L'île et la centrale sont sous le contrôle ferme de la Russie.



Vous pouvez donc croire cela. Ou vous pouvez chercher les faits qui se cachent derrière ces "nouvelles".

Battles Rage as Ukraine Tries to Retake Russian-Occupied Territory (Les batailles font rage alors que l'Ukraine tente de reprendre le territoire occupé par les Russes) - New York Times - 9 juin 2023

Les experts estiment que le barrage, qui était tenu par les forces russes, a probablement été détruit par une explosion intentionnelle à l'intérieur de la structure massive. Une explosion de l'extérieur, comme un tir de missile, ou une défaillance structurelle causée par des dommages de guerre antérieurs et un déversement d'eau par-dessus le barrage, sont des causes concevables mais beaucoup moins probables.

---

Ukraine Claims More Small Advances in Counteroffensive, but No Breakthroughs (L'Ukraine revendique d'autres petites avancées dans sa contre-offensive, mais pas de percée)- New York Times - 12 juin 2023

Les experts en ingénierie et en munitions ont déclaré que le barrage a probablement été brisé par une explosion de l'intérieur, et non par un bombardement ou d'autres attaques externes, et non par une défaillance structurelle.

---

Britain has delivered long-range ‘Storm Shadow’ cruise missiles to Ukraine ahead of expected counteroffensive, sources say (La Grande-Bretagne a livré des missiles de croisière à longue portée "Storm Shadow" à l'Ukraine avant la contre-offensive attendue, selon des sources) - CNN - 12 mai 2023

L'équipe de l'agence de presse du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait reçu le soutien de l'agence de presse du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) et de l'agence de presse du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) pour la mise en place d'un système de gestion de l'information.

---

Storm Shadow - Wikipedia

L'ogive BROACH du Storm Shadow comporte une charge pénétrante initiale pour dégager le sol ou pénétrer dans un bunker, puis une fusée à retardement variable pour contrôler la détonation de l'ogive principale. Les cibles visées sont les centres de commandement, de contrôle et de communication, les aérodromes, les ports et les centrales électriques, les installations de gestion et de stockage des munitions, les navires de surface et les sous-marins dans les ports, les ponts et d'autres cibles stratégiques de grande valeur.

---

"L'ogive à deux étages perfore la coque externe, puis explose à l'intérieur de la cible.