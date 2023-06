Le nombre de décès dus à l'insuffisance cardiaque a augmenté de 44 % en mai par rapport à la période précédant la pandémie. Pourquoi le gouvernement refuse-t-il d'enquêter ? (Daily Sceptic)

Le nombre de décès dus à l'insuffisance cardiaque a augmenté de 44 % en mai par rapport à la période précédant la pandémie. Pourquoi le gouvernement refuse-t-il d'enquêter ?

Article originel : Heart Failure Deaths in May Hit 44% Higher Than Pre-Pandemic. Why is Government Refusing to Investigate?

Par Nick Rendell

Daily Sceptic, 11.06.23

Au cours de la semaine se terminant le 26 mai 2023, 1 397 décès dus à une insuffisance cardiaque ont été enregistrés. C'est 424 ou, si vous préférez un pourcentage, 44 % de plus que le nombre "attendu" de 973 décès pour la même semaine en 2020. Cela me semble être un changement très important. Mais pourquoi est-ce que je compare le nombre de décès dus à l'insuffisance cardiaque en 2023 au nombre de décès dus à l'insuffisance cardiaque attendu en 2020 ? C'est parce que depuis 2020, le niveau "attendu" de décès a été gonflé par les niveaux élevés de décès survenus depuis lors. Pour une explication plus détaillée de ce qui s'est passé, veuillez consulter un article précédent publié dans le Daily Sceptic le 18 mai. L'Office for Health Improvements and Disparities rapporte que les décès dus à l'insuffisance cardiaque n'ont été que 16 % plus élevés que prévu au cours de la semaine se terminant le 26 mai 2023. Je pense que cette information est trompeuse. Le tableau 1 illustre la façon dont les décès dus à l'insuffisance cardiaque en 2021 et 2022 ont été incorporés dans le niveau des décès "attendus" en 2023, ce qui a faussé les données. En 2020, nous nous attendions à 973 décès dus à l'insuffisance cardiaque au cours de la semaine 21, alors qu'en 2023, nous nous attendons à 1 209 décès, soit une augmentation de 24 %. En d'autres termes, aucun excès de décès ne serait signalé si les décès dus à l'insuffisance cardiaque en 2023 n'étaient pas supérieurs de plus de 24 % à ceux de la même semaine en 2020. Il n'y a rien à voir, circulez s'il vous plaît !>

Le tableau 1 illustre le problème :

Ces chiffres proviennent de l'Office for Health Improvements and Disparities et peuvent être consultés ici. Les données sont disponibles via un outil graphique sélectionnable très soigné, mais pour ceux d'entre vous qui aiment se plonger dans les détails, un téléchargement de données est également disponible. S'il s'agit des décès attendus dus à l'insuffisance cardiaque, quel est le niveau réel ? Le tableau 2 nous donne la réponse. Au cours de la dernière semaine de mai 2023, 1 397 décès ont été enregistrés pour cause d'insuffisance cardiaque en Angleterre. Ce chiffre est supérieur de 16 % au niveau "attendu" pour 2023, mais de 44 % au niveau "attendu" pour 2020.

Bien sûr, les données d'une seule semaine ne sont pas nécessairement représentatives d'une tendance générale, et j'avoue qu'il y a un peu de sélection ici. Néanmoins, le nombre de décès dus à l'insuffisance cardiaque était encore plus élevé la semaine précédente (1 468) que la semaine d'avant (1 363). Peut-être que le chiffre de 1 397 n'est pas aberrant ? Nous pouvons examiner la tendance en comparant simplement les données des 10 semaines numérotées du 12 au 21 pour les années 2020 et 2023, telles que rapportées par l'Office for Health Improvements and Disparities (Office pour les améliorations et les disparités en matière de santé). La figure 3 montre le nombre de décès enregistrés (ligne orange) en 2023 par rapport au nombre "attendu" de décès dus à l'insuffisance cardiaque (ligne bleue) en 2020. Les barres grises indiquent l'écart entre les deux lignes en pourcentage hebdomadaire, conformément à l'axe de droite. Vous pouvez voir l'augmentation de 44 % au cours de la semaine 21, la ligne de tendance a oscillé entre 25 % et 30 % au cours des 10 dernières semaines.

Vous vous souvenez peut-être que le Chief Medical Officer a publié un document attribuant l'augmentation de l'insuffisance cardiaque à une réduction des prescriptions de statines, une explication rapidement démentie par les docteurs Heneghan et Jefferson (voir ici). À ma connaissance, aucune autre explication n'a été avancée par les autorités, qui ont plutôt ignoré le problème. Après tout, si l'on laisse les choses en l'état, l'inflation des décès par insuffisance cardiaque "attendus" fera disparaître l'excès comme par enchantement. Bientôt, elles pourraient même annoncer que les décès dus à l'insuffisance cardiaque diminuent d'année en année, même s'ils sont encore beaucoup plus élevés que le niveau d'avant la pandémie. Enfin, dans la figure 4, j'ai montré la surmortalité signalée par l'Office for Health Improvement and Disparities (Bureau pour l'amélioration de la santé et les disparités) pour l'insuffisance cardiaque et le cancer. Il faut garder à l'esprit que, dans le cas de l'insuffisance cardiaque, la base de référence a été gonflée, de sorte que le graphique sous-estime sans doute la surmortalité due à l'insuffisance cardiaque. Il n'en va pas de même pour les décès dus au cancer. Les décès par cancer attendus en 2023 ne sont supérieurs que de 3 % à ce qu'ils étaient pour la même période en 2020. Au cours des 10 semaines allant de la semaine 12 à la semaine 21, les décès par cancer en 2023 n'ont été supérieurs que de 1,7 % au niveau attendu pour la même période en 2020. Cela suggère que la forte augmentation des décès dus à l'insuffisance cardiaque n'est pas due à une augmentation générale des décès toutes causes confondues, comme cela pourrait être le cas avec le vieillissement de la population.

On peut en penser ce que l'on veut, mais il me semble que les décès dus à l'insuffisance cardiaque devraient être une véritable source d'inquiétude. Il n'y a pas si longtemps, des gens comme Hancock et Gove nous disaient qu'"un décès est un décès de trop". Le manque d'inquiétude face au niveau actuel de surmortalité, dont beaucoup sont liés au cœur - le gouvernement a maintenant déclaré qu'il n'avait pas l'intention d'enquêter - souligne que ce point de vue a toujours été une connerie moralisatrice.