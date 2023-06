Les responsables de la santé "ont ignoré les preuves de décès non liés à la Covid" pendant le confinement (The Telegraph)

Les responsables de la santé "ont ignoré les preuves de décès non liés à la Covid" pendant le confinement

Article originel : Health officials ‘ignored evidence of non-Covid deaths’ during lockdown

The Telegraph, 10.06.23

L'enquête sur Covid doit examiner les allégations selon lesquelles des médecins de haut niveau ont fermé les yeux sur les décès collatéraux pendant la pandémie.

Par Blathnaid Corless et Neil Johnston 10 juin 2023 - 6:00pm

La première audience publique de l'enquête Covid aura lieu la semaine prochaine Crédit : Leon Neal/Getty Images

L'enquête Covid est invitée à examiner si les responsables de la santé ont rejeté les preuves de décès collatéraux pendant le confinement, après qu'un dénonciateur a affirmé que les inquiétudes des pathologistes avaient été étouffées.

Selon un scientifique de haut niveau, Public Health England (PHE) "ne voulait rien savoir" de la collecte de preuves de décès non-Covid lorsque le pays était verrouillé ou que les services de santé étaient interrompus, qu'il s'agisse de maladies cardiaques, de paludisme, de suicides ou de violences domestiques.

Alors que la commission d'enquête s'apprête à tenir sa première audition publique la semaine prochaine, le professeur Sebastian Lucas, qui a travaillé comme pathologiste consultant à l'hôpital St Thomas de Londres, a affirmé que le PHE ne s'intéressait pas à ce qu'il a décrit comme des "décès collatéraux".

Le PHE est devenu depuis l'Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA), mais il a joué un rôle central dans la réponse à la pandémie. Bien qu'il ait publié des données sur la surmortalité, celles-ci n'allaient pas au-delà des causes de décès de base.

Le professeur Lucas a écrit au professeur Kevin Fenton, directeur du PHE de Londres, au nom du London Inner South Jurisdiction Pathology Advisory Group.

Il s'est adressé à l'agence en janvier 2021, alors que le Royaume-Uni entrait dans sa troisième phase de confinement, pour l'avertir que les décès collatéraux dus à la pandémie n'avaient pas été enregistrés correctement.

Le groupe, dirigé par un médecin légiste, avait identifié plusieurs décès qui n'auraient pas eu lieu si le NHS avait fonctionné normalement. Il s'agit notamment de personnes qui n'ont pas voulu déranger le médecin ou qui ont mis fin à leurs jours en raison des bouclages.

Trop de difficultés pour collecter des données

Les pathologistes ont également constaté un plus grand nombre de cancers à un stade avancé par rapport à la normale et ont averti que les données sur les effets indirects de Covid "seraient perdues à moins qu'elles ne soient spécifiquement notées".

Le professeur Lucas a déclaré aux fonctionnaires que, bien que ce niveau de détail ne soit pas enregistré par l'Office des statistiques nationales, il était inclus dans les dossiers de pathologie.

Il a écrit : "Certains émergeront des enquêtes, mais il s'agit d'un processus sélectif. L'EPS serait-elle intéressée par des discussions sur une collecte plus complète de ces informations ?"

Le scientifique a indiqué qu'il avait eu deux appels vidéo avec le PHE de Londres, mais que les responsables ne s'étaient pas intéressés à ses préoccupations. Il a estimé qu'ils auraient eu trop de mal à collecter les données.

"Au terme de deux conversations d'une demi-heure avec les équipes de santé publique, ils ne voulaient pas savoir ce que je disais", a-t-il déclaré au Telegraph.

"Je pense qu'ils pensaient que ce serait trop difficile et qu'ils supposaient, avec un peu d'arrogance, que cela ressortirait de toute façon des données. Je leur ai répondu que non, ce n'était pas le cas...

