Peu de gens ont entendu parler du bébé Mohammed. Ceux qui entendront parler de ses assassins seront encore moins nombreux (Haaretz)

À l’âge de deux ans et demi, les enfants peuvent déjà parler un peu. Ils ne sont pas encore sevrés. À deux ans et demi, ils ont encore besoin d’un coup de main pour monter les escaliers. À deux ans et demi, ils n’ont pas encore peur, c’est pourquoi vous ne pouvez pas les quitter des yeux une minute. À deux ans et demi, ils commencent à se souvenir. À deux ans et demi, ils ne peuvent pas encore utiliser de siège d’appoint. La loi stipule qu’ils doivent utiliser un siège auto pour bébé jusqu’à l’âge de trois ans.



Mohammed Tamimi n’a que deux ans et demi, et il se peut qu’il n’atteigne jamais l’âge de trois ans. Vendredi après-midi, il était allongé dans un état critique à l’unité de soins intensifs de l’hôpital pour enfants Safra du centre médical de Sheba, ses médecins attendant que son état s’améliore pour pouvoir l’opérer. Les soldats israéliens lui avaient tiré une balle dans la tête, blessant également son père.

Les deux ont quitté leur maison dans le village de Nabi Saleh jeudi soir, alors qu’ils se rendaient à une visite familiale. Ils sont montés dans leur voiture, Bilal le père a allumé les phares et les soldats ont immédiatement tiré quatre ou cinq balles dans leur direction.

L’armée a confirmé que les soldats avaient tiré sur le bébé, et elle n’en a pas honte. Le porte-parole militaire s’est contenté de dire qu’il «regrettait» l’incident – ce mot retenu, avare, à glacer le sang, forcé, gardé précisément pour de telles occasions. L’armée «regrette» toujours que des personnes «non impliquées» soient blessées. L’enfant Mohammed n’était pas impliqué. L’affaire fera l’objet d’une «enquête».

Les photos du militant contre la réforme judiciaire Moshe Redman, légèrement blessé lors d’une manifestation à Césarée, à l’hôpital, ont davantage choqué en Israël au cours du week-end que celles du bébé Mohammed, les yeux couverts, la tête bandée, des tubes enfoncés dans la bouche et dans le corps.

Sur une autre photo, prise quelques minutes après qu’il avait été touché, on voit un nourrisson aux cheveux clairs et bouclés, avec un visage de bébé et une profonde blessure par balle à la tempe droite, le sang coulant sur le trottoir. Son père se trouvait toujours à l’hôpital al-Istishari de Ramallah vendredi, avec une blessure par balle à la poitrine et des éclats de projectile dans le cou. Sa mère et son oncle étaient à côté du bébé. L’armée a exprimé ses «regrets».

Juste après que le bébé et son père ont été abattus, le village de Nabi Saleh, vétéran de la protestation, était naturellement en ébullition. Et qu’a fait l’armée ? Elle a décidé que la seule chose logique à faire était de prendre le village par la force pour lui donner une leçon, blesser d’autres villageois et peut-être en tuer quelques-uns. Deux villageois ont été blessés sur le toit de leur maison.