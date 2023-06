Rapport de situation sur la guerre en Ukraine : Destruction de la troisième armée ukrainienne - Questions à négocier (MoA)

Rapport de situation sur la guerre en Ukraine : Destruction de sa troisième armée - Questions à négocier Article originel : Ukraine SitRep: Destruction Of Its Third Army - Issues To Negotiate Moon of Alabama, 12.06.23

Pertes :

3 Leopard 2R finlandais avec équipement de déminage

1 char de dépannage allemand Bergepanzer III (basé sur le châssis du Leopard 2) avec équipement de déminage

2 Leopard 2M6 allemands

2 véhicules de combat d'infanterie étatsuniens M2 Bradley

1 véhicule de transport blindé étatsunien MaxxPro

1 véhicule de transport blindé étatsunien HMMWV

1 véhicule non identifié

Ces pertes font suite à d'autres pertes importantes survenues récemment.

Le coût total de remplacement des véhicules susmentionnés, en valeur actuelle, est d'environ 60 à 70 millions de dollars.

Au cours du printemps et de l'été 2022, les forces russes ont détruit l'armée ukrainienne régulière d'avant-guerre. Elle a été remplacée par du matériel de l'ère soviétique provenant d'États d'Europe de l'Est et de conscrits ukrainiens. Au début de cette année, cette seconde armée avait également été détruite.

Nous assistons actuellement à la démilitarisation de la troisième armée ukrainienne.



Comme je l'ai expliqué en janvier, les stocks de deux armées complètes ont été démantelés :

Les stocks de deux armées complètes ont maintenant été détruits en Ukraine. Les ressources d'une troisième armée, plus petite, seront livrées lors des prochaines séries de livraisons d'équipements "occidentaux" au cours des prochains mois. La Russie détruira la troisième armée ukrainienne comme elle a détruit la première et la deuxième. Il est peu probable que l'Occident dispose encore de suffisamment de matériel pour fournir à l'Ukraine une quatrième armée.

Il ne reste donc que deux options. Envoyer des armées "occidentales" avec l'équipement dont elles disposent encore ou déclarer la victoire et rentrer chez soi.



Je ne sens aucune envie aux États-Unis ou en Europe d'envoyer leurs soldats en Ukraine. Il est évident que leur sort ne serait pas différent de celui des Ukrainiens.

Les négociations restent donc la seule option possible. Les hésitations seront nombreuses, car le prix que la Russie demandera pour mettre fin à la guerre sera élevé :

Pour commencer, la Russie insistera-t-elle pour obtenir les droits sur tous les territoires situés à l'est du Dniepr et un statut spécial pour Odessa ? Je pense que oui. Odessa ne serait plus gouvernée par l'Ukraine. Je m'attends également à ce que la Russie exige (ce qui n'est pas négociable) l'arrestation et la poursuite des responsables du meurtre de 42 Ukrainiens russophones en 2014 qui ont cherché refuge dans la Maison des syndicats.

Je m'attends également à ce que la Russie exige le démantèlement des systèmes de missiles Aegis de l'OTAN en Pologne et en Roumanie et l'interdiction pour les troupes étatsuniennes ou de l'OTAN d'être postées dans les pays qui partagent une frontière avec l'Ukraine. Compte tenu de l'objectif déclaré de dénazification de la Russie, je ne serais pas surpris que la Russie exige que les lois de l'Ukraine soient modifiées et que les partis et les symboles affiliés aux nazis soient interdits.