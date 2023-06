Rupture du barrage de Nova Kakhova - Mise à jour (MoA)

The dam was already under enormous strain and damaged. Then things got worse. On 2 June, it looks like a road over the dam failed. That could be indicative of a larger structural failure. ...

Water level in Kakhovka reservoir in Zaporozhye region risen by 17 m and almost reached critical level. Under threat of destruction of dam in Kamenka Dneprovskaya, dozens of villages may be flooded. Kyiv opened the floodgates in Dnepropetrovsk and Zaporozhye. Embedded video

Demydiv a été inondé lorsque les troupes ont ouvert un barrage voisin et ont envoyé de l'eau dans la campagne. Ailleurs en Ukraine, l'armée a, sans hésiter, fait sauter des ponts, bombardé des routes et mis hors service des lignes ferroviaires et des aéroports. L'objectif était de ralentir les avancées russes, de faire tomber les troupes ennemies dans des pièges et de forcer les colonnes de chars à s'engager sur des terrains moins favorables.

L'échec de l'attaque menée hier près de Novodarovka et de Levadnoye constitue le dernier embarras en date. Comme l'a indiqué le ministère russe de la défense dans un communiqué spécial :

Grâce aux actions actives et à l'abnégation du groupe de forces Vostok, qui a fait preuve de courage et d'héroïsme, l'ennemi a été stoppé, et les objectifs fixés n'ont pas été atteints. Les formations et les unités militaires des FAU ont subi des pertes importantes.

Les pertes totales des FAU dans la direction du sud de Donetsk s'élèvent à plus de 1 500 militaires ukrainiens, 28 chars, dont 8 chars Leopard fabriqués en RFA, trois chars à roues AMX-10 fabriqués en France et 109 véhicules blindés de combat.

(J'ai vu des photos des chars de reconnaissance AMX-10 détruits, mais pas encore de Leopard détruit).



Il est intéressant de noter que les médias "occidentaux", pressés par le gouvernement ukrainien, ont été remerciés pour leurs reportages pro-ukrainiens sur la question à peu près au moment où le barrage a été rompu :



Michael Tracey @mtracey - 9:42 UTC · Jun 6, 2023

Top advisor of Zelensky thanks journalists in advance today for helping the Ukraine government win the "diplomatic and informational battle" around the bombing of the Nova Kakhovka dam. Helpful reminder of the state imperatives these journalists are expected to abide by Image