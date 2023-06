Selon une revue de la littérature scientifique publiée dans Vaccines, une vaccination à ARNm répétée contre la Covid peut affaiblir l'immunité

Les anticorps IgG4 induits par une vaccination répétée peuvent générer une tolérance immunitaire à la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 Article originel : IgG4 Antibodies Induced by Repeated Vaccination May Generate Immune Tolerance to the SARS-CoV-2 Spike Protein Par Vladimir N. Uversky, Elrashdy M. Redwan, William Makis et Alberto Rubio-Casillas https://doi.org/10.3390/vaccines11050991 Vaccines, 17.05.23

Résumé : Moins d'un an après l'émergence mondiale du coronavirus SARS-CoV-2, une nouvelle plateforme vaccinale basée sur la technologie de l'ARNm a été introduite sur le marché. Au niveau mondial, environ 13,38 milliards de doses de vaccin COVID-19 de diverses plateformes ont été administrées. À ce jour, 72,3 % de la population totale s'est vu injecter au moins une fois un vaccin COVID-19. L'immunité fournie par ces vaccins s'affaiblissant rapidement, leur capacité à prévenir l'hospitalisation et les maladies graves chez les personnes présentant des comorbidités a récemment été remise en question, et des preuves de plus en plus nombreuses ont montré que, comme de nombreux autres vaccins, ils ne produisent pas d'immunité stérilisante, ce qui entraîne chez les personnes des réinfections fréquentes. En outre, des études récentes ont révélé des taux anormalement élevés d'IgG4 chez les personnes ayant reçu deux injections ou plus de vaccins ARNm. Les vaccins contre le VIH, le paludisme et la coqueluche induisent également une synthèse d'IgG4 supérieure à la normale. Globalement, trois facteurs critiques déterminent le passage à la classe des anticorps IgG4 : la concentration excessive d'antigène, la vaccination répétée et le type de vaccin utilisé. Il a été suggéré qu'une augmentation des taux d'IgG4 pourrait avoir un rôle protecteur en empêchant une suractivation immunitaire, similaire à celle qui se produit lors d'une immunothérapie spécifique de l'allergène réussie en inhibant les effets induits par les IgE. Cependant, de nouvelles données suggèrent que l'augmentation des taux d'IgG4 détectée après des vaccinations répétées avec les vaccins ARNm pourrait ne pas être un mécanisme de protection, mais plutôt un mécanisme de tolérance immunitaire à la protéine spike qui pourrait favoriser l'infection et la réplication du SRAS-CoV2 sans opposition en supprimant les réponses antivirales naturelles. L'augmentation de la synthèse d'IgG4 due à la vaccination ARNm répétée avec des concentrations élevées d'antigènes peut également provoquer des maladies auto-immunes et favoriser la croissance du cancer et la myocardite auto-immune chez les personnes sensibles.