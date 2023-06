Tariq Ali. « Winston Churchill, ce criminel » (Afrique XXI)

Entretien & Bonnes feuilles · Le romancier et essayiste Tariq Ali dresse un portrait au vitriol du célèbre Premier ministre britannique dans une biographie qui vient d’être traduite en français par La Fabrique Éditions. Il s’intéresse aux nombreux crimes commis sous son autorité durant la première moitié du XXe siècle, en Afrique notamment.

Tariq Ali est un personnage unique dans la société britannique depuis les années 1960, un orateur radical intrépide et un écrivain prolifique qui a publié une cinquantaine de livres : des essais politiques, mais aussi des romans et des scénarios pour le théâtre et le cinéma – tous profondément critiques de l’Occident et notamment de son bellicisme1. Il est membre de longue date du comité de rédaction de la New Left Review, une revue bimestrielle créée en 1960.

Son dernier livre, Winston Churchill, His Times, His Crimes, paru chez Verso Books en 2022, et dont les éditions La Fabrique publient une version traduite en français en ce mois de mai 2023 sous le titre Churchill, sa vie, ses crimes, est à première vue un choix surprenant pour quelqu’un dont les intérêts et les écrits se sont toujours inscrits dans le contexte mondial le plus large. Fidèle à son habitude, il livre une biographie au ton très critique, pleine de détails peu connus, d’une sommité britannique qui a causé des dégâts incalculables dans son pays et à l’étranger.

Au pied de cet entretien, Afrique XXI publie un extrait de son ouvrage, un passage du chapitre 15 intitulé : « Crimes de guerre au Kenya »...



Lire la suite