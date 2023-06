Une nouvelle étude suggère que la myocardite provoquée par les vaccins à ARNm contre la Covid a probablement tué des centaines de jeunes adultes en bonne santé dans le monde (Substack)

Une nouvelle étude suggère que la myocardite provoquée par les vaccins à ARNm contre la Covid a probablement tué des centaines de jeunes adultes en bonne santé dans le monde.

Article originel : BREAKING: Myocarditis from mRNA Covid jabs likely killed hundreds of healthy young adults globally, a new study suggests

Par Alex Berenson

Substack, 5.06.23



Des chercheurs sud-coréens de premier plan affirment que les injections d'ARNm ont provoqué beaucoup plus de morts subites d'origine cardiaque chez les personnes de moins de 45 ans que les médecins ne l'ont réalisé ou rapporté.

La myocardite causée par les vaccinations à ARNm contre la Covid a tué 12 Sud-Coréens de moins de 45 ans, ont rapporté des chercheurs coréens dans un article qui fait l'effet d'une bombe.

Dans huit cas, les médecins n'ont pas réalisé au départ que la myocardite causée par le vaccin avait tué les victimes. Les décès ont été qualifiés de "mort cardiaque subite", mais les autopsies ont prouvé le lien, écrivent les chercheurs.

"La myocardite liée au vaccin était la seule cause possible de décès", écrivent les chercheurs. Ils ont déclaré que les médecins devraient avertir les jeunes patients du risque et les surveiller pour la myocardite après les vaccinations anti-Covid à ARNm.

La Corée du Sud a utilisé environ 3 % des doses d'ARNm dans le monde, ce qui suggère que la myocardite liée à l'ARNm a tué entre 300 et 500 personnes de moins de 45 ans dans le monde, la plupart de ces décès n'ayant jamais été officiellement reliés aux vaccins.