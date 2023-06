URGENT : Les propres avocats de Twitter estimaient que l'entreprise ne pourrait pas défendre avec succès ses politiques de censure du discours anti-vaccin contre la Covid devant les tribunaux (Alex Berenson)

URGENT : Les propres avocats de Twitter estimaient que l'entreprise ne pourrait pas défendre avec succès ses politiques de censure du discours anti-vaccin contre la Covid devant les tribunaux

Article originel : URGENT: Twitter's own lawyers believed the company could not successfully defend its Covid vaccine censorship policies in court

Par Alex Berenson

Substack, 2.06.23





Une nouvelle fuite de fichiers Twitter montre que les anciens dirigeants de l'entreprise se sont battus les uns contre les autres au sujet de l'interdiction de l'été 2021 ; ces nouvelles informations pourraient être cruciales dans l'affaire Berenson contre Biden.

Les avocats de Twitter ont conclu, après avoir examiné des documents internes relatifs à l'interdiction, qu'il était probable que Twitter perde l'affaire Berenson contre Twitter, le procès fédéral que j'ai intenté à l'entreprise pour m'avoir banni en raison de mon reportage sur les vaccins à ARNm. Ces documents, dont les détails restent secrets mais que les avocats ont qualifiés de "problématiques" et de "sensibles", montrent également que les plus hauts responsables de Twitter n'étaient pas d'accord sur la décision de me censurer au cours de l'été 2021.

Le débat secret récemment révélé au sein de l'ancienne direction de Twitter met en lumière la question toujours sans réponse de savoir si Twitter m'a banni parce qu'il craignait des représailles de la part du gouvernement ou de l'entreprise pour m'avoir permis de continuer à publier sur son site. Cette question est au cœur de l'affaire Berenson v Biden, le procès que j'ai intenté en avril contre la Maison Blanche et Pfizer, accusés d'avoir conspiré pour violer mes droits au premier amendement. Elle a également un impact sur l'affaire Missouri v Biden, qui porte sur les efforts plus larges déployés par le gouvernement fédéral pour pousser de nombreuses entreprises de médias sociaux à la censure. Le contenu exact des documents n'est pas encore clair, car les avocats ne les décrivent que de manière générale. Mais ils ont tellement troublé les avocats que ceux-ci ont conclu que Twitter devrait régler mon procès plutôt que de risquer que les documents soient rendus publics - même si la société devait accepter la plupart de mes demandes pour ce faire. Les documents sont mentionnés dans deux chaînes de courriels datant de 2022, dans lesquelles les avocats de Twitter discutent de mon action en justice contre Twitter et de son règlement. Ces chaînes de courriels, dans lesquelles figure Sean Edgett, alors conseiller général de Twitter, m'ont été communiquées par le journaliste californien Michael Shellenberger. M. Shellenberger les a trouvées dans les archives internes de Twitter au cours de son reportage sur les Twitter Files. - (Le tweet qui m'a fait bannir, 28 août 2021.)

- En 2020 et au printemps 2021, Twitter m'a encouragé à utiliser mon compte pour couvrir Covid et les coups d'éclat de l'ARNm et a défendu mon droit de le faire face aux critiques. Mais il a brusquement changé de cap à l'été 2021, après que des fonctionnaires fédéraux ont exigé la censure et que le président Biden a déclaré que les entreprises de médias sociaux "tuaient des gens" en permettant à leurs utilisateurs de remettre en question les tirs. Après m'avoir averti trois fois en juillet 2021, Twitter m'a banni définitivement le 28 août 2021 pour avoir prétendument violé ses règles Covid-19. À l'époque, j'étais l'un des principaux détracteurs d'une éventuelle obligation d'administrer des injections d'ARNm et mes tweets sur la sécurité et l'efficacité des injections étaient consultés des millions de fois par jour. J'ai poursuivi Twitter quatre mois plus tard devant le tribunal fédéral de San Francisco, alléguant qu'il avait enfreint ses propres règles et violé mes droits en m'interdisant l'accès à son site. En juillet 2022, Twitter et moi avons conclu un accord à l'amiable. Twitter a rétabli mon compte et a admis que je n'avais pas enfreint ses règles. Mais Twitter n'a jamais expliqué pourquoi il m'avait censuré. L'analyse faite par ses avocats suggère qu'il ne pensait pas avoir une raison de le faire qui pourrait convaincre un jury.

(Non, Micah, merci !)

- Karen Colangelo, responsable du contentieux mondial de Twitter, et Micah Rubbo, directeur associé du contentieux, sont parvenus à cette conclusion après avoir examiné les discussions internes de Twitter sur mon interdiction, comme le montre la chaîne d'e-mails de mai 2022. Mme Colangelo a qualifié les documents de "problématiques" et de "sensibles". Elle et Rubbo ont recommandé à Twitter de répondre à un grand nombre de mes demandes de règlement dans le cadre du procès afin d'éviter de me les remettre. Mon accord reste secret (bien que j'aie demandé à Elon Musk, qui a acheté Twitter en octobre 2022, après la conclusion de l'accord, le droit de le publier). Mais d'après la chaîne d'e-mails, mes demandes comprenaient la restauration de mon compte, une protection spéciale contre les interdictions futures, la transmission des communications et des plaintes que Twitter avait reçues à mon sujet de la part de sources extérieures, et l'autorisation de publier tout ce qu'elle me donnait. L'entreprise était confrontée à un choix difficile, a conclu M. Rubbo en analysant un règlement potentiel : "Sommes-nous prêts à plaider et à risquer la divulgation publique potentielle de *nombreux* documents afin d'empêcher la divulgation de certains d'entre eux maintenant ?"

La décision a été d'autant plus compliquée que Twitter était encore en train de trier ses fichiers et ne savait pas ce qu'ils contenaient tous, a écrit M. Rubbo. L'entreprise était très soucieuse de m'accorder une protection spéciale, selon la chaîne de courriels. Mais elle a fini par croire qu'elle pourrait trouver une solution en m'offrant l'accès à un arbitre neutre. Les avocats de Twitter ont également envisagé que l'entreprise puisse simplement "augmenter de manière significative notre offre monétaire et retirer la réintégration de la table", mais ils ont finalement décidé de ne pas se donner la peine d'essayer d'acheter sa sortie du procès "car l'argent ne semble pas être la force de motivation ici". (Bonne lecture !) - (LES CHOSES DEVIENNENT INTÉRESSANTES)

Dans un autre courriel daté du 20 août 2022, M. Rubbo explique que les documents que Twitter a gardés secrets dans le cadre de l'accord conclu avec moi révèlent "des débats et des désaccords" au sein de la "direction" de Twitter concernant ses décisions de censure. Les employés de niveau inférieur de l'unité Trust and Safety de l'entreprise, la division responsable de la plupart des décisions d'interdiction et de censure, n'étaient pas non plus d'accord avec les actions de Twitter, d'après les documents. (Privilégié ? Peut-être. Confidentiel ? Pas vraiment. Merci, Elon ! T&S signifie "Trust & Safety" (confiance et sécurité).

Les chaînes de courriels de mai et d'août sont devenues accessibles à la suite de la décision de M. Musk d'ouvrir les archives internes de Twitter aux journalistes afin de révéler les pressions politiques et de censure auxquelles Twitter a été confronté. Ces documents et les articles qui s'y rapportent sont généralement appelés les "Twitter Files". Michael Shellenberger, qui a écrit plusieurs articles sur les Twitter Files, a découvert les courriels dans le cadre de ses recherches et me les a transmis. Les documents que Twitter m'a fournis dans le cadre de l'accord conclu l'année dernière montrent que la Maison Blanche et le Dr Scott Gottlieb, membre du conseil d'administration de Pfizer, ont exercé des pressions sur l'entreprise à propos de mes articles. Ces révélations sont au cœur de l'affaire Berenson v Biden, que j'ai déposée en avril devant le tribunal fédéral de New York, citant six défendeurs, dont le président Biden, le Dr Gottlieb et le directeur général de Pfizer, Albert Bourla. - (Une question vraiment difficile)

Mais les courriels récemment révélés des avocats de Twitter suggèrent que lorsque l'entreprise m'a remis des documents l'année dernière, elle a utilisé la définition la plus étroite possible. L'entreprise semble n'avoir inclus que les discussions internes qui ont eu lieu en conséquence directe de communications externes spécifiques. Les dirigeants de l'entreprise ou d'autres employés ont-ils discuté ou débattu de la manière dont les pressions globales de censure auxquelles Twitter a été confronté en 2021 devraient affecter mes rapports et mon compte ? Si ces documents existent, les avocats de Twitter ont considéré qu'ils n'étaient pas couverts par l'accord et m'ont empêché, ainsi que le reste du monde, de les voir. Pour l'instant.