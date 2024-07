Quel fut le rôle de la Côte d’Ivoire dans la CEDEAO et son impact dans la déstabilisation du Niger ?

Le rôle de la Côte d’Ivoire dans la CEDEAO et son impact dans la déstabilisation du Niger

Article originel : Ivory Coast's Role in ECOWAS and the Impact of Its Destabilization of Niger

Par Abdiwahab Sheikh Abdisamad*

BAR, 16.08.23



Note de SLT : Nous avons ajouté, à la fin de l'article, des références et des vidéos pour rappeler le lien néocolonial fort d'Alassane Ouattara avec la France et les réseaux françafricains.

Il existe depuis longtemps des tensions entre les pays d’Afrique de l’Ouest, la Côte d’Ivoire et le Niger, bien qu’ils aient également des liens commerciaux et culturels régionaux. La Côte d’Ivoire a par le passé exercé un impact déstabilisateur au Niger en tant que membre de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Par exemple, il a été l’un des principaux États de la CEDEAO soutenant le coup d’État qui a destitué le président nigérien élu Mahamadou Issoufou en 2017 et soutenu la nouvelle administration malgré la condamnation généralisée du coup d’État. Outre son soutien indéfectible aux dirigeants du coup d’État de 2017 au Niger, le gouvernement ivoirien a été accusé ces dernières années de soutenir les organisations rebelles au Burkina Faso et au Mali. Les interventions de la Côte d’Ivoire au Niger menacent la paix et la sécurité régionales et vont à l’encontre des idéaux déclarés de la CEDEAO en faveur de la « démocratie » et de la « bonne gouvernance » entre les États membres. On pourrait penser que l’ingérence dans les gouvernements d’autres pays et la violation de leur souveraineté et de la volonté de leur peuple seraient définies comme antidémocratiques. La communauté internationale devrait faire pression sur la Côte d’Ivoire pour qu’elle cesse de s’ingérer au Niger et respecte la souveraineté de ses voisins. En tant que puissance régionale prospère, la Côte d’Ivoire contribue de manière significative à la CEDEAO et joue un rôle influent dans l’organisation. La Côte d’Ivoire influence la politique économique régionale en promouvant des accords commerciaux, des alliances commerciales et des plans d’investissement qui font avancer ses intérêts. Il a également un poids diplomatique considérable et disproportionné. En comparaison, le Niger est un pays relativement faible. Ces déséquilibres ont conduit à des conflits au sein de la CEDEAO concernant les décisions et les processus décisionnels....

... Influence des Français sur les pays d’Afrique de l’Ouest

La France et les États-Unis sont très préoccupés par le récent coup d’État au Niger. La France, fortement dépendante de l’énergie nucléaire, acquiert 20 % de son uranium au Niger et les États-Unis ont une importante base militaire au Niger. En outre, le Niger est un pays de transit vital pour l’approvisionnement en pétrole du Nigeria vers la France et les États-Unis. Les deux pays surveillent de près le coup d’État et utilisent la CEDEAO pour préserver leurs intérêts stratégiques et prévenir d’éventuelles interruptions opérationnelles. La France a souvent soutenu les gouvernements dictatoriaux en Afrique de l’Ouest pour soutenir ses intérêts. Ces politiques ont naturellement produit de l’animosité contre la domination française parmi les Africains de l’Ouest, comme l’indique leur soutien aux récents coups d’État au Burkina Faso, au Mali, au Tchad et en Guinée. Pour des raisons similaires, les États-Unis soutiennent la France dans la région et continuent de fournir un soutien financier et militaire aux gouvernements répressifs contre les intérêts et la volonté du peuple d’Afrique de l’Ouest. Le gouvernement français a justifié ses actions en Afrique de l’Ouest comme une force stabilisatrice contre le terrorisme et d’autres dangers. Les critiques rétorquent que le soutien de la France aux dirigeants dictatoriaux n’a fait qu’accroître l’instabilité. Ils soulignent que les coups d’État au Burkina Faso, au Mali, au Tchad et en Guinée ont aggravé le problème et que le Sahel abrite aujourd’hui certains des groupes terroristes les plus meurtriers au monde. On ne sait pas si la France changera son approche face à l’Afrique de l’Ouest à la suite des récents coups d’État. Les habitants de la région ont montré qu’ils ne voulaient plus accepter l’autorité française. Par exemple, lors des récentes manifestations au Niger, les bureaux de l’ambassadeur de France ont été attaqués pour exprimer leur mécontentement face à son influence dans le pays.

Déstabiliser le Niger à travers la CEDEAO En tant que puissance régionale, la Côte d’Ivoire contribue de manière significative à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Bien que la participation de la Côte d’Ivoire à la CEDEAO devrait favoriser la paix, le progrès économique et la collaboration, ses décisions au sein du groupe ont eu des répercussions compliquées pour son voisin le Niger et des impacts déstabilisateurs. Le rôle significatif de la Côte d’Ivoire au sein de la CEDEAO en tant que membre fiable et prospère a un impact considérable sur la région et le Niger. Elle influence la politique économique régionale en faisant la promotion d’accords commerciaux, d’alliances commerciales et de plans d’investissement qui font avancer ses intérêts et peuvent favoriser la prospérité régionale. Toutefois, l’écart de force économique entre les États membres peut se traduire par des avantages inégaux, ce qui nuirait à des pays comme le Niger. En raison de son poids diplomatique, la Côte d’Ivoire peut s’exprimer sur les questions régionales, mais cela peut ignorer les besoins et les points de vue d’autres pays, ce qui conduit à des déséquilibres et des conflits dans le processus décisionnel de la CEDEAO. La Côte d’Ivoire a contribué à déstabiliser le Niger de trois façons au moins : Tout d’abord, pour se venger du soutien du Niger à l’initiative chinoise Belt and Road, la Côte d’Ivoire a empêché le Niger d’adhérer à l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) en 2020. Son objectif était de dissuader le Niger de rechercher des alliances internationales qui menaceraient le contrôle de la Côte d’Ivoire dans la région du Sahel en Afrique de l’Ouest. Ce blocage a rendu plus difficile pour le Niger de recevoir des prêts et un soutien financier d’organisations étrangères, a accru sa fragilité financière et a réduit sa capacité à résister aux chocs extérieurs. En outre, le manque de perspectives commerciales avec les pays voisins a entravé la croissance économique et sapé les objectifs d’intégration régionale que la CEDEAO a été créée pour soutenir. Deuxièmement, le soutien financier et logistique présumé de la Côte d’Ivoire au Mouvement nigérien pour la restauration de la démocratie et de l’État (MRDS) et à d’autres organisations d’opposition depuis le récent coup d’État soutenu par la population a déclenché des conflits internes, des effusions de sang et de l’instabilité. Outre l’augmentation de la violence et des évacuations, l’instabilité soutenue par l’extérieur au Niger est propice à la montée d’organisations terroristes comme Boko Haram et l’État islamique dans le Grand Sahara en raison de l’escalade de la violence de ces organisations. Par l’intermédiaire de la CEDEAO, l’opposition au Niger a reçu une assistance et a reçu un forum pour exprimer leurs plaintes et gagner des partisans. Ils exigent de nouvelles élections et accusent la nouvelle administration de corruption et de mauvaise administration.

Troisièmement, le Niger a beaucoup souffert de la conduite de la Côte d’Ivoire dans le Programme de coordination des ressources en eau de la CEDEAO (EWASCO). Le Niger connaît un vide financier en raison de l’incapacité de la Côte d’Ivoire à assumer ses responsabilités financières dans le cadre du programme, qui empêche la réalisation de projets cruciaux d’infrastructures d’eau et d’assainissement et entraîne une détérioration des services associés au Niger. La résistance de la Côte d’Ivoire à la nomination d’un nouveau chef d’EWASCO du Niger a laissé le programme sans un leader fort. Sans un leadership compétent, les initiatives visant à améliorer la gestion, la qualité et l’accessibilité des ressources en eau du Niger sont en suspens, ce qui aggrave les problèmes du pays.

En outre, les procédures de suivi et d’évaluation des projets au Niger ont été compromises par l’absence de coopération de la Côte d’Ivoire avec la Commission de la CEDEAO sur les questions liées à la CEDEAO, y compris l’évaluation des résultats de ses travaux. Enfin, la Côte d’Ivoire a été accusée de corruption dans l’exécution des projets de la CEDEAO. En 2018, il a été découvert que le gouvernement ivoirien avait engagé une entreprise sans connaissance préalable de l’eau et de l’assainissement avec un projet CEDEAO de 10 millions de dollars. Cela a suscité des inquiétudes concernant le vol des fonds régionaux de la CEDEAO et la possibilité que la corruption sape les efforts de ce projet régional valable.

Le rôle de la Côte d’Ivoire dans le coup d’Etat actuel au Niger Alassane Ouattara, le président de la Côte d’Ivoire, utilise clairement la CEDEAO pour exercer une influence et peut-être déstabiliser le Niger pendant la crise en cours. Une comparaison entre la dénonciation par Ouattara du récent coup d’État au Niger et son propre comportement antérieur révèle quelques ironies et contradictions. Lorsque son propre pays a fait face à un coup d’État en 1999, il l’a ouvertement soutenu. De plus, il avait prévu un coup d’Etat constitutionnel en 2021 en modifiant unilatéralement la constitution ivoirienne pour contourner les restrictions sur le nombre de mandats présidentiels légaux. Pour assister à une incursion militaire de la CEDEAO prétendument destinée à rétablir le président Mohamed Bazoum au pouvoir au Niger, Ouattara cherche actuellement à envoyer un détachement important pouvant atteindre 1100 soldats. La CEDEAO est remise en cause comme arme néocoloniale. Malgré un soutien populaire généralisé pour le coup d’État au Niger, et le soutien d’États africains comme l’Algérie, il semble que l’organisation rassemble une "force en attente." Dans leurs manifestations pacifiques, les manifestants nigériens ont hissé des drapeaux algériens, maliens et burkinabés pour apprécier les positions de ces pays, qui ont rejeté toute intervention militaire étrangère dans leur pays.

Les liens de Ouattara avec la culture française (NdT : il a été mis en place par l'armée française sous Nicolas Sarkozy dans un contexte de contestation des résultats des élections présidentielles de 2010 entre Laurent Gbagbo, le président sortant, et Alassane Ouatarra le challenger), sa volonté apparente de soutenir les puissances néocoloniales et le contexte historique de la colonisation ne reflètent pas bien son leadership. Notamment, cela se produit en même temps que de nombreux États d’Afrique de l’Ouest et l’Afrique dans son ensemble réorientent leur attention économique vers la Russie et la Chine compte tenu des activités de pays occidentaux comme la France historiquement et aujourd’hui. Il s’agit notamment d’entraver la croissance régionale en exigeant que l’argent soit déposé auprès de la Banque centrale française. Avec les changements géopolitiques de ces dernières années, les Africains seront moins dépendants de l’Occident et pourront espérer une répartition plus équitable du pouvoir économique.

* Le Dr. Abdiwahab Sheikh Abdisamad est un citoyen somalien kenyan et kenyan. Il est directeur exécutif de l’Institut d’études de la Corne de l’Afrique et spécialiste des sciences politiques, de la résolution des conflits et du développement rural.

Traduction SLT

