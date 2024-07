Les États-Unis savaient que les Saoudiens tuaient des migrants africains

Article originel : U.S. Knew Saudis Were Killing African Migrants

New York Times, 26.08.23

l’année dernière, les États-Unis ont appris que les forces de sécurité saoudiennes tiraient, bombardaient et abusaient de groupes de migrants, mais ils ont choisi de ne pas soulever la question publiquement...

Lire la suite