Les guerres menées par les États-Unis en Irak, en Afghanistan, en Syrie, au Yémen et au Pakistan après le 11 septembre 2001 ont fait au moins 4,5 millions de morts et ont déplacé de 38 à 60 millions de personnes, dont 7,6 millions d’enfants meurent de faim aujourd’hui, selon des études de l’Université Brown.

US post-9/11 wars caused 4.5 million deaths, displaced 38-60 million people, study shows/ Les guerres étatsuniennes après le 11/9 ont fait 4,5 millions de morts et déplacé de 38 à 60 millions de personnes, selon une étude. Les guerres menées par les États-Unis en Irak, en Afghanistan, en Syrie, au Yémen et au Pakistan après le 11 septembre 2001 ont fait au moins 4,5 millions de morts et ont déplacé de 38 à 60 millions de personnes, dont 7,6 millions d’enfants meurent de faim aujourd’hui, selon des études de l’Université Brown.