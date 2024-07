Chaos en Libye. Barack Obama a sa place en taule ! (Caitlin Johnstone)

Et ce serait bien sûr une bonne chose et une chose normale pour le 44e président des États-Unis — si le 44e président des États-Unis n’avait pas personnellement joué un rôle majeur dans la préparation de la dévastation que nous voyons aujourd’hui en Libye.

🧵Emergency and relief workers are on the ground providing urgent aid in the aftermath of the catastrophic flash floods in northeast Libya. The toll of this natural disaster is unimaginable, and support is desperately needed. pic.twitter.com/dclAj6kJPd

Faussement qualifié d’« intervention humanitaire » visant à prévenir les prétendus projets de génocide et les viols de masse alimentés au Viagra contre des manifestants pacifiques par les troupes de Kadhafi, l’attaque de l’OTAN contre la Libye s’est rapidement transformée en une opération de changement de régime qui a vu Kadhafi brutalement lynché dans les rues et mourir après avoir été poignardé dans l’anus avec une baïonnette. Des années plus tard, en 2016, un comité des affaires étrangères de la Chambre des communes du Royaume-Uni a conclu que les récits utilisés pour justifier l’intervention en Libye « n’étaient pas étayés par les preuves disponibles ».

En 2011, les forces étatsuniennes, françaises et britanniques ont aidé des rebelles ayant des liens étroits avec Al-Qaïda à tuer le dirigeant libyen de longue date Mouammar Kadhafi, ce qui a immédiatement plongé le pays dans la violence, le chaos, l’extrémisme et l’instabilité qui perdurent encore aujourd’hui. Il a ensuite été révélé que les puissances de l’OTAN savaient qu’elles soutenaient à l’époque des djihadistes meurtriers liés à Al-Qaïda.

En 2010, la Libye riche en pétrole s’est classée plus haut sur l’indice de développement humain des Nations Unies que tout autre pays d’Afrique , avec une bien meilleure infrastructure nationale pour se protéger contre les inondations et autres catastrophes naturelles. Aujourd’hui, la Libye est une catastrophe humanitaire chaotique où des enquêteurs soutenus par l’ONU affirment que des crimes littéralement contre l’humanité ont eu lieu, y compris des femmes forcées à l’esclavage sexuel.

Ces préoccupations confirmées par Amnesty International et un enquêteur des droits de l’homme des Nations Unies plusieurs mois avant la mort de Kadhafi, selon lesquelles les preuves des atrocités présumées que l’intervention visait à prévenir n’étaient tout simplement pas disponibles. Parce qu’aucun changement de politique n’a été apporté après l’invasion de l’Irak et que personne n’a jamais été puni pour avoir infligé cette horreur à notre monde, aucune leçon n’a été tirée, et cela s’est reproduit. L’Occident a été trompé dans une autre intervention militaire désastreuse, qui continue d’avoir de graves conséquences pour les habitants de la région à ce jour.

If you want to understand the human devastation we're hearing about in Libya rn, as well as why a regional war threatens to break out over Niger, you could do worse than read this brief history of the "successful" & popular 2011 Libyan intervention. https://t.co/OvYvMjnHVm

« La secrétaire d’État de l’époque, Hillary Clinton, qui aurait joué un rôle déterminant dans la persuasion d’Obama, a elle-même été influencée par des arguments similaires. L’ami et conseiller non officiel Sidney Blumenthal lui a assuré que, une fois Kadhafi tombé, « le soutien militaire limité mais ciblé de l’Occident combiné à une rébellion identifiable » pourrait devenir un nouveau modèle pour renverser les dictateurs du Moyen-Orient. Évoquant la situation similaire et en détérioration en Syrie, Blumenthal a affirmé que « l’événement le plus important qui pourrait modifier l’équation syrienne serait la chute de Kadhafi, fournissant un exemple de rébellion réussie ».

« Sens. John McCain (R-Ariz.), Joe Lieberman (I-Conn.) et John Kerry (D-Mass.) ont tous réclamé une zone d’exclusion aérienne. « J’aime les militaires… mais ils semblent toujours trouver des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas faire quelque chose plutôt que de trouver des raisons », se plaint McCain. Danielle Pletka, de l’American Enterprise Institute, a déclaré qu’il s’agirait d’une « étape humanitaire importante ». Le groupe de réflexion sur l’Initiative en matière de politique étrangère (FPI), aujourd’hui disparu, a réuni un partisan des néo-conservateurs pour répéter la même chose . Dans une lettre adressée au président de l’époque, Barack Obama, ils ont cité à nouveau le discours du prix Nobel de la paix prononcé par Obama, dans lequel il affirmait que « l’inaction fait pleurer notre conscience et peut conduire à une intervention plus coûteuse plus tard ».

Dans un article publié plus tôt ce mois-ci dans Responsible Statecraft sur la crise au Niger, Branko Marcetic a fait l’observation intéressante que la junte nigérienne qui a évincé le gouvernement précédent a explicitement déclaré que le coup d’État était nécessaire en raison de la « détérioration continue de la situation sécuritaire » dont le Niger et d’autres pays du Sahel souffrent depuis plus d’une décennie en raison « des conséquences socioéconomiques, sécuritaires, politiques et humanitaires négatives de l’aventure dangereuse de l’OTAN en Libye ». Marcetic note également que l’intervention de changement de régime en Libye visait à passer à une intervention de changement de régime en Syrie par les mêmes moyens :

C’est clair comme de l’eau de roche, et pourtant, nous avons encore des organes de propagande impériaux comme le Washington Post qui nous disent que « tout le monde » est responsable des problèmes actuels de la Libye. Le WaPo a publié un nouvel article intitulé « La catastrophe en Libye est la faute de tout le monde », ce qui est un peu comme Charles Manson qui dit que les meurtres de la famille Manson sont la faute de tout le monde. L’auteur de l’article, Ishaan Tharoor, rejette la responsabilité de l’incapacité de la Libye à protéger adéquatement son peuple contre l’inondation sur « les factions rivales de la Libye et la fracture politique » ainsi que d’autres pays de la région avant de reconnaître que le renversement de Kadhafi par l’OTAN aurait également joué un rôle.

Voilà donc deux pays qu’Obama et ses acolytes ont jetés dans l’incinérateur l’un après l’autre, à peu près de la même façon que l’administration précédente a incendié l’Afghanistan et l’Irak. Cela a été fait un peu plus sournoisement et subtilement que les invasions manifestes de Hulk Smash de l’ère Bush, mais la mort, la souffrance et la déstabilisation causées par la dépravation d’Obama ont été tout aussi réelles.

Et c’est exactement ce que l’administration Obama a décidé de faire : verser des armes en Syrie dans le but d’effectuer un changement de régime, encore une fois du côté des combattants liés à Al-Qaïda . Si la Russie n’était pas intervenue en 2015 pour empêcher le renversement de Damas, la Syrie aurait probablement subi le même sort que la Libye.

Un autre article du Washington Post intitulé « How a decade of conflict and division put Libya in peril of disaster » ("Comment une décennie de conflit et de division a mis la Libye en péril ") ne blâme pas du tout Obama et les puissances de l’OTAN pour la souffrance de la nation, disant seulement que Kadhafi était un dictateur brutal qui « a été tué par les forces rebelles lors d’un soulèvement du printemps arabe soutenu par l’OTAN. » Mais il reconnaît que les Libyens sont maintenant en train de mourir parce que l’infrastructure du pays est en déclin depuis 2011:

« Le pays, dont le terrain s’étend à travers les communautés désertiques et côtières, est très vulnérable aux changements climatiques induits par l’homme. Mais les améliorations et l’entretien des services de base et des infrastructures, comme les réseaux de barrages du pays, ont été dépréciés, a déclaré Mary Fitzgerald, experte libyenne au Middle East Institute, un groupe de réflexion de Washington.

« Entre 2011 et 2014, l’état des infrastructures libyennes suscitait déjà des inquiétudes », a déclaré M. Fitzgerald. « Puis la Libye a connu un conflit civil de six ans, de 2014 à 2020, et beaucoup d’infrastructures ont été endommagées pendant ce conflit. Au cours des trois années qui se sont écoulées depuis, vous avez une situation de gouvernement rival, qui a encore compliqué la dynamique politique. »