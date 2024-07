Chris Hedges : L’impérialisme humanitaire a créé le cauchemar libyen (MintPress News)

Chris Hedges : L’impérialisme humanitaire a créé le cauchemar libyen

Article originel : Chris Hedges: Humanitarian Imperialism Created the Libyan Nightmare

Par Chris Hedges*

MintPress News

Business is Booming – by Mr. Fis / Les affaires sont en plein essor – par M. Fis

Washington DC — (Scheerpost) — « Nous sommes venus, nous avons vu, il est mort », a dcéclaré Hillary Clinton en plaisantant lorsque Mouammar Kadhafi, après sept mois de bombardements étatsuniens et de l’OTAN, a été renversé en 2011 et tué par une foule qui l’a sodomisé avec une baïonnette. Mais Kadhafi ne serait pas le seul à mourir. La Libye, autrefois le pays le plus prospère et l’un des plus stables d’Afrique, un pays avec des soins de santé et une éducation gratuits, le droit à un logement pour tous les citoyens, l’électricité subventionnée, l’eau et l’essence, ainsi que le taux de mortalité infantile le plus bas et l’espérance de vie la plus élevée du continent, ainsi que l’un des taux d’alphabétisation les plus élevés, rapidement fragmentés en factions belligérantes. Il existe actuellement deux régimes rivaux qui luttent pour le contrôle de la Libye, ainsi qu’un éventail de milices rebelles.

"We came, we saw, he died" Hillary #Clinton laughing about Muammar #Gaddafi's death, 11 years ago

Le chaos qui a suivi l’intervention occidentale a vu les armes des arsenaux du pays inonder le marché noir, dont beaucoup ont été prises par des groupes tels que l’État islamique. La société civile a cessé de fonctionner. Les journalistes ont capturé des images de migrants du Nigeria, du Sénégal et de l’Érythrée battus et vendus comme esclaves pour travailler dans les champs ou sur les chantiers de construction. L’infrastructure libyenne, y compris ses réseaux électriques, ses aquifères, ses champs de pétrole et ses barrages, est tombée en ruine. Et quand les pluies torrentielles de la tempête Daniel — la crise climatique étant un autre cadeau du monde industrialisé à l’Afrique — ont submergé deux barrages décrépits, des murs d’eau de 20 pieds de haut ont couru pour inonder le port de Derna et Benghazi, Selon le maire de Derna, Abdulmenam Al-Gaiti, jusqu’à 20000 morts et quelque 10000 disparus.

« La fragmentation des mécanismes de gestion des catastrophes et d’intervention en cas de catastrophe, ainsi que la détérioration des infrastructures, ont exacerbé l’ampleur des défis. La situation politique est un facteur de risque », a déclaré le professeur Petteri Taalas, secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale. Taalas a déclaré aux journalistes jeudi dernier que « la plupart des victimes humaines » auraient été évitées s’il y avait eu un « service météorologique normalement opérationnel » qui « auraient émis les avertissements [nécessaires] et la gestion des urgences aurait pu mener des évacuations de la population. » Le changement de régime occidental, effectué au nom des droits de la personne en vertu de la doctrine de la responsabilité de protéger, a détruit la Libye – comme l’Irak – en tant que nation unifiée et stable. Les victimes des inondations font partie des dizaines de milliers de morts libyens résultant de notre « intervention humanitaire », qui a rendu inexistant le secours aux sinistrés. Nous sommes responsables des souffrances prolongées de la Libye. Mais une fois que nous faisons des ravages sur un pays au nom de sauver ses persécutés — qu’ils soient persécutés ou non —, nous oublions qu’ils existent. Karl Popper dans « La société ouverte et ses ennemis » a mis en garde contre l’ingénierie utopique, les transformations sociales massives, presque toujours implantées par la force, et dirigées par ceux qui croient être dotés d’une vérité révélée. Ces ingénieurs utopistes procèdent à la destruction massive des systèmes, des institutions et des structures sociales et culturelles dans un vain effort pour réaliser leur vision. Ce faisant, ils démantèlent les mécanismes d’auto-correction de la réforme progressive et fragmentaire qui font obstacle à cette grande vision. L’histoire est remplie d’ingénierie sociale utopique meurtrière - les jacobins, les communistes, les fascistes et maintenant, à notre époque, les mondialistes ou les impérialistes néolibéraux.

La Libye, comme l’Irak et l’Afghanistan, a été victime des auto-illusions colportées par les interventionnistes humanitaires - Barack Obama, Hillary Clinton, Ben Rhodes, Samantha Power et Susan Rice. L’administration Obama a armé et soutenu une force insurrectionnelle qui, selon elle, répondrait aux ordres des États-Unis. Dans un récent message, Obama a exhorté les gens à soutenir les organismes d’aide pour soulager les souffrances du peuple libyen. un plaidoyer qui a déclenché une réaction négative compréhensible sur les médias sociaux.

Il n’y a pas de bilan officiel des victimes en Libye qui ont résulté directement et indirectement de la violence en Libye au cours des 12 dernières années. Cette situation est exacerbée par le fait que l’OTAN n’a pas enquêté sur les victimes des bombardements qu’elle a menés pendant sept mois en 2011. Mais le nombre total de personnes tuées et blessées s’élève probablement à des dizaines de milliers. L’action contre la violence armée a enregistré « 8 518 morts et blessés par la violence explosive en Libye » de 2011 à 2020, dont 6 027 victimes civiles. En 2020, une déclaration publiée par sept agences de l’ONU a rapporté que « Près de 400 000 Libyens ont été déplacés depuis le début du conflit il y a neuf ans - environ la moitié d’entre eux au cours de l’année écoulée, depuis le début de l’attaque contre la capitale, Tripoli [par les forces du maréchal Khalifa Belqasim Haftar] ». « L’économie libyenne a été ébranlée par la [guerre civile], la pandémie de COVID-19 et l’invasion de l’Ukraine par la Russie », a rapporté la Banque mondiale en avril dernier. « La fragilité du pays a un impact économique et social considérable. « Le PIB par habitant a diminué de 50 % entre 2011 et 2020, alors qu’il aurait pu augmenter de 68 % si l’économie avait suivi sa tendance d’avant-conflit », indique le rapport. « Cela suggère que le revenu par habitant de la Libye aurait pu être supérieur de 118 % sans le conflit. La croissance économique en 2022 est restée faible et volatile en raison des perturbations liées aux conflits dans la production pétrolière. »

Le rapport d’Amnesty International sur la Libye en 2022 est également une lecture sombre. « Les milices, les groupes armés et les forces de sécurité ont continué de détenir arbitrairement des milliers de personnes », indique le rapport. « Des dizaines de manifestants, d’avocats, de journalistes, de critiques et de militants ont été arrêtés et soumis à la torture et à d’autres mauvais traitements, à des disparitions forcées et à des « aveux » forcés devant la caméra. » Amnesty International décrit un pays où les milices opèrent en toute impunité, où les violations des droits humains, y compris les enlèvements et les violences sexuelles, sont répandues. Il ajoute que « les garde-côtes libyens soutenus par l’UE et les milices de l’Autorité d’appui à la stabilité ont intercepté des milliers de réfugiés et de migrants en mer et les ont renvoyés de force en détention en Libye. Les migrants et les réfugiés détenus ont été soumis à la torture, aux homicides illégaux, à la violence sexuelle et au travail forcé. » Les rapports de la Mission de soutien de l’ONU en Libye (MANUL) ne sont pas moins désastreux.

Les gens cherchent des victimes des inondations à Derna, Libye, 15 sept. 2023. Ricardo Garcia Vilanova | AP

Des stocks d’armes et de munitions, estimés entre 150 000 et 200 000 tonnes, ont été pillés en Libye, et beaucoup ont été acheminés vers les États voisins. Au Mali, les armes en provenance de Libye ont alimenté une insurrection inactive des Touaregs, déstabilisant le pays. Il a finalement conduit à un coup d’État militaire et à une insurrection djihadiste qui a supplanté les Touaregs, ainsi qu’à une guerre prolongée entre le gouvernement malien et les djihadistes. Cela a déclenché une autre intervention militaire française et a entraîné le déplacement de 400000 personnes. Des armes et des munitions de la Libye ont également fait leur chemin dans d’autres parties du Sahel, y compris le Tchad, le Niger, le Nigeria et le Burkina Faso. La misère et le carnage, qui ont déchiré la Libye démembrée, ont été déclenchés au nom de la démocratisation, de l’édification de la nation, de la promotion de l’état de droit et des droits de l’homme. Le prétexte de l’assaut était que Kadhafi était sur le point de lancer une opération militaire pour massacrer les civils à Benghazi où les forces rebelles avaient pris le pouvoir. Il avait autant de substance que l’accusation que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, un autre exemple d’ingénierie sociale utopique qui a laissé plus d’un million de morts irakiens et des millions d’autres chassés de leurs maisons.

Kadhafi — que j’ai interviewé pendant deux heures en avril 1995 près des restes saccagés de sa maison qui a été bombardée par des avions de combat étatsuniens en 1986 — et Hussein ont été ciblés non pas à cause de ce qu’ils ont fait à leur propre peuple, bien que les deux puissent être brutaux. Ils ont été ciblés parce que leurs nations avaient d’importantes réserves de pétrole et étaient indépendantes du contrôle occidental. Ils ont renégocié des contrats plus favorables pour leurs nations avec les producteurs de pétrole occidentaux et ont attribué des contrats pétroliers à la Chine et à la Russie. Kadhafi a également donné à la flotte russe l’accès au port de Benghazi. Les courriels d’Hillary Clinton, obtenus via une demande d’accès à l’information et publiés par WikiLeaks, exposent également les préoccupations de la France concernant les efforts de Kadhafi pour « fournir aux pays africains francophones une alternative au français (CFA) ». Sidney Blumenthal, conseiller de longue date de Clinton, a rendu compte de ses conversations avec les services de renseignement français sur les motivations du président français Nicolas Sarkozy, l’architecte en chef de l’attaque contre la Libye. Blumenthal écrit que le président français cherche « une plus grande part du pétrole libyen », une influence française accrue dans la région, une amélioration de sa position politique intérieure, une réaffirmation du pouvoir militaire français et la fin des tentatives de Kadhafi de supplanter l’influence française dans « Afrique francophone ». Sarkozy, qui a été reconnu coupable de deux affaires distinctes de corruption et de violation des lois sur le financement des campagnes, fait face à un procès historique en 2025 pour avoir prétendument reçu des millions d’euros en contributions illégales secrètes de la campagne de Gadaffi, pour l’aider à réussir sa candidature présidentielle de 2007.

Ce sont les vrais « crimes » en Libye, mais les vrais crimes restent toujours cachés, écrasés par des discours fleuris sur la démocratie et les droits de la personne. L’expérience étatsunienne, fondée sur l’esclavage, a commencé par une campagne génocidaire contre les Amérindiens qui a été exportée aux Philippines et, plus tard, des pays comme le Vietnam. Les récits que nous nous faisons au sujet de la Seconde Guerre mondiale, en grande partie pour justifier notre droit d’intervenir dans le monde entier, sont un mensonge. C’est l’Union soviétique qui a détruit l’armée allemande bien avant notre arrivée en Normandie. Nous avons incendié des villes en Allemagne et au Japon, tuant des centaines de milliers de civils. La guerre dans le Pacifique Sud, où l’un de mes oncles a combattu, était bestiale, caractérisée par le racisme enragé, la mutilation, la torture et l’exécution de routine des prisonniers. Les bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki étaient des crimes de guerre flagrants. Les États-Unis détruisent régulièrement les démocraties qui nationalisent les entreprises étatsuniennes et européennes, comme au Chili, en Iran et au Guatemala, en les remplaçant par des régimes militaires répressifs. Washington a appuyé les génocides au Guatemala et au Timor-Oriental. Il s’attaque au crime de la guerre préventive. Il y a peu de choses dans notre histoire qui justifient la revendication de vertus étatsuniennes uniques.

Les cauchemars que nous avons orchestrés en Irak, en Afghanistan et en Libye sont minimisés ou ignorés par la presse alors que les bénéfices sont exagérés ou fabriqués. Et comme les États-Unis ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale, il n’y a aucune chance qu’un dirigeant étatsunien soit tenu responsable de ses crimes. Les défenseurs des droits de la personne sont devenus un rouage essentiel du projet impérial. Selon eux, l’extension du pouvoir étatsunien est une force pour le bien. C’est la thèse du livre de Samantha Power intitulé « Un problème venu de l’enfer : les Etats-Unis et l’ère du génocide ». Ils défendent la doctrine de la responsabilité de protéger, adoptée à l’unanimité en 2005 au Sommet mondial de l’ONU. En vertu de cette doctrine, les États sont tenus de respecter les droits de la personne de leurs citoyens, et lorsque ces droits sont violés, la souveraineté est annulée. Les forces extérieures sont autorisées à intervenir. Miguel d’Escoto Brockmann, ancien président de l’Assemblée générale de l’ONU, a averti en 2009 que la responsabilité de protéger pouvait être utilisée à mauvais escient « pour justifier des interventions arbitraires et sélectives contre les États les plus faibles ». « Depuis la fin de la guerre froide, l’idée des droits de l’homme est devenue une justification de l’intervention des principales puissances économiques et militaires du monde, surtout les États-Unis, dans les pays vulnérables à leurs attaques », écrit Jean Bricmont dans « Humanitarian Imperialism : Using Human Rights to Sell War ». « Jusqu’à l’invasion de l’Irak par les États-Unis, une grande partie de la gauche était souvent complice de cette idéologie d’intervention, découvrant de nouveaux « Hitlers » au besoin et dénonçant les arguments anti-guerre comme un apaisement sur le modèle de Munich en 1938. » Le credo de l’intervention humanitaire est sélectif. La compassion s’étend aux victimes « dignes » tandis que les victimes « indignes » sont ignorées. L’intervention militaire est bonne pour les Irakiens, les Afghans ou les Libyens, mais pas pour les Palestiniens ou les Yéminis. Les droits de l’homme sont supposés sacro-saints lorsque l’on parle de Cuba, du Venezuela et de l’Iran, mais sans pertinence dans nos colonies pénitentiaires offshore, la plus grande prison à ciel ouvert du monde à Gaza ou

Le credo de l’intervention humanitaire est sélectif. La compassion s’étend aux victimes « dignes » tandis que les victimes « indignes » sont ignorées. L’intervention militaire est bonne pour les Irakiens, les Afghans ou les Libyens, mais pas pour les Palestiniens ou les Yéminis. Les droits de l’homme sont supposés sacro-saints lorsque l’on parle de Cuba, du Venezuela et de l’Iran, mais sans pertinence dans nos colonies pénitentiaires offshore, la plus grande prison à ciel ouvert du monde à Gaza ou nos zones de guerre infestées de drones. La persécution des dissidents et des journalistes est un crime en Chine ou en Russie, mais pas lorsque les cibles sont Julian Assange et Edward Snowden. L’ingénierie sociale utopique est toujours catastrophique, elle crée des vides de pouvoir qui augmentent la souffrance de ceux que les utopistes prétendent protéger. La faillite morale de la classe libérale, que je chronique dans « La mort de la classe libérale », est complète. Les libéraux ont prostitué leurs valeurs supposées à l’Empire. Incapables de prendre la responsabilité du carnage qu’ils infligent, ils réclament plus de destruction et de mort pour sauver le monde. * Chris Hedges est un journaliste lauréat du prix Pulitzer qui a été correspondant à l’étranger pendant quinze ans pour le New York Times, où il a été chef du bureau du Moyen-Orient et chef du bureau des Balkans pour le journal. Il a précédemment travaillé à l’étranger pour The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor et NPR. Il est l’animateur de l’émission The Chris Hedges Report.