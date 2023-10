Apprendre aux enfants à repérer les théories complotistes même quand elles viennent du pouvoir (Vidéo)

Teaching Children About Conspiracies - #SolutionsWatch

Comment présenter la réalité de la conspiration aux jeunes apprenants d'une manière adaptée à leur âge ? C'est une bonne question. Pour nous aider à y répondre, Connor Boyack se joint aujourd'hui à James Corbett pour discuter du dernier ouvrage de la série Tuttle Twins : The Tuttle Twins Guide to True Conspiracies.

En présentant l'histoire documentée de l'opération Mockingbird, du golfe du Tonkin et de la Grande Réinitialisation d'une manière simple et facilement compréhensible, ce livre aide les adolescents à remettre en question l'autorité, à rechercher la vérité et à apprendre à dire la vérité au pouvoir.



Source : Solutions Watch