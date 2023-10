Comment l’offensive ukrainienne s’est dissoute dans l’été (Mediapart)

Début juillet, la situation se complique pour l’armée de Kyiv. Les progressions constatées sont très inférieures aux attentes des analystes et des opinions publiques. Les pays occidentaux se mettent à douter de la victoire contre la Russie. Troisième partie de notre récit de la guerre durant l’été 2023.

ToutTout au long de l’été, les deux camps luttent avec acharnement pour quelques hameaux. Les pertes montent, et pourtant le front ne bouge quasiment pas. De plus, la Russie réagit face à l’offensive ukrainienne et surtout agit avec succès dans le champ informationnel pour influencer durablement les perceptions de ce conflit...



