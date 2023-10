Pendant l’offensive massive d’Israël vendredi soir, un frère et une sœur tentent de joindre leur père bloqué à Gaza, en vain. Ils appellent la cellule de crise du ministère des affaires étrangères et découvrent qu’elle n’est plus opérationnelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, alors que 170 ressortissants français sont pris sous les bombes. Mediapart publie les enregistrements de leur conversation avec les autorités.