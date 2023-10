Génocide des Tutsis. Des victimes demandent réparation à la France (Afrique XXI)

En avril 2023, vingt et un Rwandais et deux associations ont déposé un recours devant le Tribunal administratif de Paris, dans le but de faire « établir et juger les actes engageant la responsabilité de l’État » français avant et pendant les tueries de 1994. Une procédure inédite dévoilée par Afrique XXI , qui pointe quatre affaires dramatiques et implique trois opérations militaires : Noroît, Amaryllis et Turquoise.

Pour la première fois en bientôt trente ans, l’État français est directement visé par une action judiciaire pour son rôle joué au Rwanda avant et pendant le génocide des Tutsis, qui a fait au moins 800 000 morts entre le 6 avril et le 17 juillet 1994. Vingt et un Rwandais (rescapés et membres de familles de victimes) et deux associations, le Collectif des parties civiles du Rwanda (CPCR) et Rwanda Avenir, ont déposé le 29 avril 2023 un « recours indemnitaire » devant le Tribunal administratif (TA) de Paris. Cette procédure vise à faire « établir et juger les actes engageant la responsabilité de l’État », explique Philippe Raphaël, magistrat administratif et mandataire1 de cette action inédite.

« Par le présent recours indemnitaire, nous avons l’honneur de solliciter des réparations au titre des préjudices subis par le Collectif des Parties Civiles pour le Rwanda (CPCR), l’association Rwanda Avenir, les personnes physiques requérantes (dont des témoins et victimes directes), ainsi que [...] par les victimes directes ou indirectes du génocide des Tutsi du fait de fautes commises par l’État français », est-il écrit dans ce document d’une centaine de pages adressé à l’attention du TA, et consulté par Afrique XXI. En conclusion, « au titre des réparations, les requérants demandent la condamnation de l’État français à leur verser la somme de 500 millions d’euros de dommages-intérêts ».

Ces « fautes » correspondent, selon ce document, à un certain nombre d’actions ou de non-actions de l’État français et notamment de deux hommes parmi les plus influents à l’époque, l’amiral Jacques Lanxade, chef d’état-major des armées de 1991 à 1995, et Hubert Védrine, secrétaire général de l’Élysée sur la même période. « Sur le Rwanda, l’amiral Lanxade excède ses attributions par délégation tacite et implicite d’un M. Vedrine qui, lui, ne les remplit pas », constate l’auteur du mémoire transmis au TA.

Il est principalement reproché la « non-dénonciation par l’État français » de l’accord d’assistance militaire signé en 1975 (et amendé en 1983 et en 1992) « avec le gouvernement rwandais durant le génocide ». « Entre 1990 et 1994, la France avait du pouvoir et des pouvoirs, précise le magistrat mandataire. Elle pouvait tuer dans l’œuf un génocide prévisible et prévu. Au lieu de cela, elle a tenu à bout de bras un régime génocidaire, avant, pendant et après le génocide. » De par sa passivité et de par certaines de ses actions, l’État français serait de fait coupable de « complicité de génocide ».

« Climat génocidogène »

La requête retrace également les différentes alertes qui auraient dû conduire l’État français à être, au minimum, plus vigilant sur son soutien au régime rwandais, car le « climat génocidogène » avait été « perçu par l’administration française » avant le début des massacres. Le fait que l’opération Amaryllis, déployée du 8 au 14 avril 1994 pour rapatrier les ressortissants français et étrangers, n’a pas évacué des victimes potentielles est qualifié de « non-assistance à personnes en danger » et de « faute de service ».

Dans ce document, il est également longuement question du rôle de la force Turquoise (présente au Rwanda du 22 juin au 21 août 1994), qui « n’est pas une opération humanitaire ». Cette affirmation bat en brèche la version officielle de l’armée et de l’État français. Une version déjà remise en cause par de nombreux travaux. Pour Guillaume Ancel, un ancien militaire présent au Rwanda dès le début du déploiement de cette force, celle-ci avait d’abord pour mission de sauver le régime génocidaire contre l’avancée du Front patriotique rwandais (FPR), avant de se parer d’un atour humanitaire une fois la situation devenue inextricable2. L’argumentaire de la requête se base également sur des témoignages de médecins militaires (lors d’un procès en diffamation, en 2016) qui affirment que les dispositifs médicaux n’étaient pas suffisants pour accueillir des dizaines de blessés.

L’opération Turquoise est également accusée de ne pas avoir stoppé la diffusion de la propagande génocidaire de la Radio-Télévision des Milles Collines (RTLM) et d’avoir facilité le départ de membres influents du « Hutu Power », la faction extrémiste hutue. Certains d’entre eux, comme la veuve du président Juvénal Habyarimana (la mort de celui-ci dans l’attentat contre son avion, le 6 avril 1994, a été le prétexte au déclenchement des massacres), ont même été évacués en France, où ils n’ont pas été inquiétés par la justice. La plainte déposée en février 2007 contre Agathe Habyarimana – qui réside toujours en France – pour « complicité de génocide » et « complicité de crimes contre l’humanité » est restée sans suite alors que les investigations sont closes depuis le 15 février 2022.

Deux fronts principaux

Depuis près de trois décennies, la controverse autour du rôle de la France au Rwanda entre 1990 et 1994 se joue sur deux fronts principaux. Le premier est médiatique : des journalistes, des militant⸱es et des chercheur⸱es tentent de mettre en lumière la responsabilité de Paris dans le génocide à travers, d’une part ses soutiens militaire et politique à partir de 1990, et d’autre part le rôle de ses opérations militaires successives – Noroît (octobre 1990-décembre 1993), Amaryllis et Turquoise.

L’autre bataille se déroule devant la justice pénale. Le travail de fourmi du CPCR, soutenu par de nombreuses organisations (Survie, Fédération internationale pour les droits humains, Ibuka…), a permis de déposer trente-cinq plaintes contre des génocidaires présumés réfugiés en France. Six ont à ce jour été condamnés (trois ont fait appel). Au début des années 2000, des plaintes ont parallèlement été déposées devant le tribunal des armées contre des militaires français – elles ont été transmises depuis au pôle Crimes contre l’humanité du tribunal de grande instance de Paris.

Dans ces procédures, la responsabilité de l’État français est certes abordée, suggérée, parfois même dénoncée, mais elle ne peut être jugée car « l’ordre administratif est le plus compétent » pour cela, remarque Philippe Raphaël. Ce fut d’ailleurs l’objet d’un échange assez vif, en mai 2023, entre le chercheur et membre de l’association Survie François Graner (auteur avec Raphaël Doridant de L’État français et le génocide des Tutsis au Rwanda, Agone-Survie, 2020) et le président de la cour d’assises de Paris, Jean-Marc Lavergne, lors du procès d’un génocidaire présumé, l’ancien gendarme Philippe Hategekimana-Manier.

Les explications de François Graner, entendu en tant que témoin de contexte – avec d’autres chercheur⸱es –, sur les actions des gendarmes français qui ont formé leurs homologues rwandais avant le génocide avaient déplu au magistrat. Celui-ci avait demandé au chercheur de s’en tenir aux questions, à savoir si les gendarmes rwandais avaient été un rouage essentiel du génocide. « On ne peut pas expliquer le rôle des gendarmes rwandais dans le génocide sans parler de leur formation. Or ce sont les Français qui les ont formés ! » avait rétorqué François Graner.

Des viols passés sous silence

Les conséquences de ces « fautes lourdes de service », dénoncées dans la requête déposée au TA le 29 avril, sont illustrées à travers quatre affaires : les viols de femmes tutsies attribués à des soldats de l’opération Turquoise dans deux camps de réfugiés ; la non-intervention, fin juin 1994, des éléments de Turquoise alors que des milliers de Tutsis cachés sur la colline de Bisesero étaient attaqués par des Hutus armés ; les contrôles d’identité qu’auraient effectués des militaires français de l’opération Noroît ; et l’abandon à Kigali des employés rwandais du réseau diplomatique français pendant l’opération Amaryllis3.

Dans le documentaire Rwanda : le silence des mots (2022, disponible sur Arte), du réalisateur Michael Sztanke et de l’écrivain et chanteur Gaël Faye, des femmes tutsies accusent des soldats français de les avoir violées dans le camp de réfugiés de Nyarushishi, situé à l’extrême sud-ouest du Rwanda, et alors sous protection de l’opération Turquoise. « On pensait, naïvement, que le Blanc était un sauveur », ont-elles confié devant la caméra de l’auteur de Petit Pays (Grasset, 2016). Les camps de Nyarushishi et de Murambi (où des viols auraient également été commis par des militaires de l’opération Turquoise4) étaient sous la coupe de Hutus ayant eux-mêmes participé au génocide. Ces femmes tutsies – tout comme les hommes – vivaient donc sous la menace de leurs bourreaux. Ne pas avoir séparé les premiers des seconds est une « négligence de commandement », et ce « défaut d’acte est une faute de service extrêmement lourde », est-il écrit dans le document transmis au TA. Selon plusieurs témoignages, les responsables rwandais du camp pratiquaient également le viol et forçaient les femmes à se prostituer, notamment auprès de soldats français5.

En 2004, puis en 2012, cinq d’entre elles ont déposé des plaintes contre des militaires français auprès du Tribunal des armées. En 2009, un juge d’instruction a requalifié les faits en « crimes contre l’humanité » et « participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime contre l’humanité », permettant ainsi leur imprescriptibilité6. L’instruction est toujours en cours, et l’armée refuse de transmettre à la justice les trombinoscopes des militaires engagés au Rwanda à cette époque, ce qui pourrait permettre aux plaignantes de les identifier.

Dans une interview accordée à Billets d’Afrique, le journal de l’association Survie, l’ONG à l’origine de ces plaintes, la médecin Annie Faure, qui a retrouvé ces victimes et recueilli leurs témoignages, explique redouter « un non-lieu, comme pour le dossier Bisesero ». « Il faut qu’il y ait au moins un soldat du camp qui parle, poursuit-elle. Soit un violeur, soit un témoin de viol. Juste un, et cela empêcherait d’avoir un non-lieu »7.

Bisesero, « un condensé d’erreurs manifestes »

Un peu plus de deux mois avant cette interview, les deux juges d’instruction chargés du dossier Bisesero, du nom de cette colline située dans l’ouest du Rwanda où plusieurs dizaines de milliers de Tutsi⸱es ont été massacré⸱es par des Hutus en juin 1994, avaient en effet signé une ordonnance de non-lieu, dix-sept ans après le déclenchement d’une procédure engagée contre plusieurs militaires français. Celle-ci avait été déclenchée à la demande d’ONG, de rescapés et de familles de rescapés qui s’étaient constitués partie civile. Cette décision a été cassée en juin 2023. Un mois plus tard, le parquet a de nouveau demandé un non-lieu.

Depuis bientôt trente ans, plusieurs témoins, dont des journalistes qui étaient sur place au moment des faits, affirment que l’état-major des armées avait été informé du massacre dès le 27 juin. Pourtant, les soldats de Turquoise, dont une base se situait à seulement quelques kilomètres, ne sont intervenus que trois jours plus tard. Des militaires français ont corroboré les dires de ces témoins. Dans ce laps de temps, au moins un millier de Tutsi⸱es ont été méthodiquement assassiné⸱es.

En 2018, Mediapart dévoilait une vidéo accablante (voir ci-dessous). Datée du 28 juin 1994 et connue de la justice depuis 2013, le film de 1’25’’ montre un sergent-chef prévenir le colonel Jacques Rosier, chef des opérations spéciales au Rwanda, qu’un massacre est en cours et que leur guide est probablement un génocidaire. Jacques Rosier ne réagit ni à l’une ni à l’autre de ces informations, se contentant de quelques « eh, eh » ou « ouais, ouais ». En revoyant la vidéo, Jacques Rosier a affirmé devant le juge d’instruction, en 2015, trouver « incroyable de ne pas avoir réagi à l’information donnée ».