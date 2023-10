Israël-Hamas, Ukraine-Russie et Chine : John Mearsheimer explique pourquoi les États-Unis ont de sérieux problèmes ! (Vidéo)

Israel-Hamas, Ukraine-Russia and China: John Mearsheimer on why the US is in serious trouble! / Israël-Hamas, Ukraine-Russie et Chine : John Mearsheimer explique pourquoi les États-Unis ont de sérieux problèmes ! PARTIE 1. Le professeur John Mearsheimer s'est adressé à un public à Brisbane le lundi 23 octobre dans le cadre d'un événement avec Tom Switzer et Peter Varghese. Cette vidéo est une conférence indépendante de John, vous trouverez le reste de la conversation et la session de questions-réponses dans la PARTIE 2 dans les jours à venir.