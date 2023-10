L’armada méditerranéenne étatsunienne n’est peut-être pas ce qu’elle paraît être (MEMO)

L’armada méditerranéenne étatsunienne n’est peut-être pas ce qu’elle paraît

Article originel : America’s Mediterranean armada may not be what it seems

Par Yvonne Ridley

MEMO, 27.10.23

L’USS Nitze (DDG-94), un destroyer de classe Arleigh Burke de la marine étatsunienne, est ancré au large de Dolmabahce le 3 février 2023 à Istanbul, en Turquie. [Oğuz Yeter – Agence Anadolu]

Comme je ne me lasse jamais d’écrire, le petit État sioniste d’Israël est inférieur à la taille d’une réserve de gibier sud-africaine, mais coûte toujours des milliards de dollars aux contribuables étatsuniens chaque année en tant que chien de garde féroce de l’oncle Sam squattant au Moyen-Orient. Cependant, même le criminel de guerre et Premier ministre Benjamin Netanyahu a dû penser que tous ses anniversaires étaient arrivés en même temps quand on lui a dit que le porte-avions USS Gerald R Ford se dirigeait vers la Méditerranée orientale dans le cadre d’une présence étatsunienne croissante en réponse à la la guerre contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Une force de frappe comprenant le destroyer à missiles guidés USS Carney ainsi que le navire d’assaut amphibie USS Bataan et le navire de débarquement USS Carter Hall est une présence redoutable dans la région. Un tel groupe de navires est comme une base militaire flottante et polyvalente chargée de recueillir des renseignements et de fournir un soutien humanitaire jusqu’aux postes de combat comprenant des avions de chasse, des hélicoptères d’attaque et toute une gamme d’armes mortelles, y compris des missiles. Maintenant, on nous dit qu’un autre groupe de frappe de porte-avions traverse l’Atlantique pour rejoindre le Gerald R Ford, dirigé par l’USS Dwight D Eisenhower. Ce ne sont guère des mesures de précaution et ont probablement plus à voir avec les 20 guerres secrètes que les Etats-Unis mènent dans la région que le génocide des Palestiniens par Israël.

il est néanmoins évident que la marine étatsunienne se prépare à des opérations d’une ampleur jamais vue depuis l’opération Desert Shield, qui a marqué le renforcement militaire contre l’Irak d’août 1990 à janvier 1991; et l’opération Desert Storm, qui a commencé par une campagne massive de bombardements aériens contre l’Irak le 17 janvier 1991.

Les deux porte-avions de l’armada étatsuniens sont à propulsion nucléaire, et il y a deux navires logistiques associés, deux navires de débarquement, un navire de débarquement par hélicoptère, un navire de commandement et plusieurs sous-marins d’attaque à propulsion nucléaire plus deux croiseurs et cinq destroyers. Et n’oublions pas l’humble contribution de la Grande-Bretagne de deux navires auxiliaires de la flotte royale sous l’égide protectrice des États-Unis. Ça ne ressemble pas à une armada en temps de paix. Tout cela a le sentiment d’être excessif, à moins que Washington ne construise quelque chose de beaucoup plus meurtrier que le bombardement brutal de civils par Israël à Gaza Je ne suis pas un expert militaire, mais cela représente une cible très importante et relativement lente dans la mer Méditerranée pour quiconque possède des missiles sol-sol, comme l’Iran, la Syrie, la Russie et des acteurs non étatiques comme le Hezbollah. En d’autres termes, tout cela a le sentiment d’être excessif, à moins que Washington ne se prépare à quelque chose de beaucoup plus meurtrier que le bombardement brutal d’Israël sur les civils à Gaza alors qu’il tente d’éradiquer le Hamas.

Alors que les guerres en Afghanistan et en Irak coûtent des milliers de milliards de dollars aux contribuables étatsuniens et que l’implication étatsunienne en Libye se poursuit, les États-Unis ont montré une préférence pour les opérations de bas étage contre ce qu’ils considèrent comme des États voyous. Nous savons, grâce à la loi étatsunienne sur la liberté d’information, que les forces spéciales étatsuniennes mènent des guerres secrètes en partenariat avec les troupes africaines et arabes en Somalie, au Kenya, en Tunisie et au Niger. Les guerres sont top secrètes et relativement bon marché en termes de vies étatsuniennes et d’impôts. Le nombre de pays africains accueillant des forces spéciales étatsuniennes a fluctué au fil des ans. Les missions sont peut-être top secrètes, mais nous savons que les troupes d’élite sont là à cause de gaffes comme ce qui s’est passé en 2013 et rapporté à l’époque par Fox News. Une équipe de soldats bérets verts a dû quitter sa mission en Libye après que des militants ont attaqué le camp de l’unité partenaire et volé de nombreuses armes de haute technologie fournies par les forces spéciales étatsuniennes.

De nos jours, en Libye, l’armée étatsunienne compte sur les frappes aériennes et les raids d’une catégorie plus secrète de troupes spéciales de la force Delta et de l’équipe SEAL 6. Leur travail hautement classifié se fait sans partenaires locaux sur le terrain. Ces missions sensibles et risquées qui mettent les Etatsuniens directement en danger sont ce que les programmes sont censés fournir une alternative à, comme le général Thomas Waldhauser, qui dirige le Commandement de l’Afrique des États-Unis, l’a suggéré lorsqu’il a déclaré que les programmes fournissent « Rendement élevé et faible risque pour les forces américaines. » Un général américain à la retraite et quatre étoiles a confirmé les rumeurs de guerres par procuration en Égypte, au Liban, en Syrie et au Yémen. Joseph Votel, qui a déjà dirigé à la fois le Commandement des opérations spéciales et le Commandement central, qui supervise les efforts militaires des États-Unis au Moyen-Orient, a confirmé l’existence d’efforts « antiterroristes » jusque-là non révélés dans les quatre pays. On peut se demander si les Etats-Unis se préparent à une implication beaucoup plus grande dans la région en utilisant la couverture des opérations militaires étatsuniennes mystérieusement catégorisées « 127e ». Cela expliquerait pourquoi un président étatsunien s’est envolé sur Air Force One au milieu d’une guerre pour rencontrer Netanyahu sans traité de paix ni fin de match en vue.

La visite a été décrite comme Joe Biden essayant de s’engager à un équilibre délicat tout en apportant un soutien total à l’allié le plus proche des Etats-Unis au Moyen-Orient, et tout en essayant d’exhorter les Israéliens à agir avec suffisamment de retenue pour empêcher la guerre de se propager dans une conflagration plus large. Beaucoup de gens ont fait confiance aux prédécesseurs de Biden pour apporter la paix et la justice aux Palestiniens et ils ont toujours manqué à leurs engagements. Des courtiers honnêtes qu’ils ne sont très certainement pas. Peut-être que la dernière visite présidentielle en Israël préfigure quelque chose de bien plus sinistre qu'une courageuse ingérence militaire étatsunienne dans la région. La guerre israélienne contre les Palestiniens pourrait-elle être une couverture pour quelque chose d’encore plus horrible que le massacre d’innocents à Gaza ? Tout cela est très alarmant. Ce qui est encore plus alarmant, cependant, est le fait que la plupart des membres des comités du Congrès concernés et du personnel clé du département d’État en savent autant que nous sur les objectifs et la mission de l’armada étatsunienne mortelle. Même les médias étatsuniens se demandent quelle est sa vraie mission. Quoi que ce soit, tout n’est peut-être pas ce qu’il semble.