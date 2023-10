La famine est utilisée comme une arme de guerre contre les civils de Gaza (Oxfam)

Bien que 62 camions d'aide aient été autorisés à entrer dans le sud de la bande de Gaza par le point de passage de Rafah depuis le week-end dernier, seuls 30 d'entre eux contenaient de la nourriture et, dans certains cas, pas exclusivement. Cela représente un camion toutes les trois heures et 12 minutes depuis samedi.

L'organisation internationale a analysé les données des Nations unies et a constaté que seulement 2 % des denrées alimentaires qui auraient dû être livrées sont entrées à Gaza depuis que le siège total - qui a renforcé le blocus existant - a été imposé le 9 octobre, à la suite des attaques atroces du Hamas et de la prise d'otages de civils israéliens. Bien qu'une petite quantité d'aide alimentaire ait été autorisée à entrer, aucune importation commerciale de nourriture n'a été livrée.

"Chaque jour, la situation s'aggrave. Les enfants sont gravement traumatisés par les bombardements incessants, leur eau potable est polluée ou rationnée et, bientôt, les familles risquent de ne plus pouvoir les nourrir. Combien de temps encore les habitants de Gaza vont-ils devoir endurer ?"

Sally Abi Khalil, directrice régionale d'Oxfam pour le Moyen-Orient, a déclaré : "La situation est tout simplement horrible : "La situation est tout simplement horrible - où est l'humanité ? Des millions de civils sont punis collectivement au vu et au su du monde entier. Rien ne peut justifier l'utilisation de la famine comme arme de guerre. Les dirigeants du monde ne peuvent pas continuer à rester les bras croisés, ils ont l'obligation d'agir et d'agir maintenant.

Il n'y a pratiquement plus d'eau potable. On estime qu'il n'y a plus que trois litres d'eau propre par personne - les Nations unies ont déclaré qu'un minimum de 15 litres par jour est essentiel pour les personnes qui se trouvent dans les situations d'urgence humanitaire les plus aiguës. Les stocks d'eau en bouteille s'épuisent et le coût de l'eau en bouteille est déjà hors de portée d'une famille moyenne de Gaza, les prix ayant été multipliés par cinq dans certains endroits. Un porte-parole de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNWRA) a souligné qu'une partie de l'aide alimentaire autorisée - riz et lentilles - est inutile, car les gens n'ont pas d'eau propre ni de combustible pour les préparer.

Le droit international humanitaire (DIH) interdit strictement le recours à la famine comme méthode de guerre et, en tant que puissance occupante à Gaza, Israël est tenu par les obligations du DIH de pourvoir aux besoins et à la protection de la population de Gaza. En 2018, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2417, qui condamne à l'unanimité l'utilisation de la famine contre les civils comme méthode de guerre et déclare que tout refus d'accès humanitaire constitue une violation du droit international. Oxfam a déclaré qu'il devient douloureusement clair que la situation humanitaire actuelle à Gaza correspond parfaitement à l'interdiction condamnée dans la résolution.

Une série de frappes aériennes a détruit ou endommagé plusieurs boulangeries et supermarchés. Ceux qui fonctionnent encore ne peuvent répondre à la demande locale de pain frais et risquent de fermer en raison de la pénurie de produits essentiels comme la farine et le carburant. Le seul moulin à blé opérationnel de Gaza n'a plus de raison d'être en raison des coupures d'électricité. L'Autorité palestinienne de l'eau indique que la production d'eau de Gaza ne représente plus que 5 % du total normal et qu'elle devrait encore diminuer, à moins que les installations d'eau et d'assainissement ne reçoivent l'électricité ou le carburant nécessaires à la reprise de leurs activités.

Les denrées alimentaires essentielles, comme la farine, l'huile et le sucre, sont toujours stockées dans les entrepôts qui n'ont pas été détruits. Mais comme beaucoup d'entre eux sont situés dans la ville de Gaza, il s'avère physiquement impossible de les livrer en raison du manque de carburant, des routes endommagées et des risques liés aux frappes aériennes.

La panne d'électricité a également perturbé l'approvisionnement en nourriture en affectant la réfrigération, l'irrigation des cultures et les dispositifs d'incubation des cultures. Plus de 15 000 agriculteurs ont perdu leur production agricole et 10 000 éleveurs ont peu d'accès au fourrage, beaucoup d'entre eux ayant perdu leurs animaux. Oxfam a déclaré que le siège, combiné aux frappes aériennes, a paralysé l'industrie de la pêche, des centaines de personnes qui dépendent de la pêche n'ayant plus accès à la mer.