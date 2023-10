La guerre secrète des États-Unis au Liban est un catalyseur pour l'escalade du conflit entre Israël et Gaza (The Intercept)

La guerre secrète des États-Unis au Liban est un catalyseur pour l'escalade du conflit entre Israël et Gaza

Article originel : Secret U.S. War in Lebanon Is Tinder for Escalation of Israel–Gaza Conflict

Par Nick Turse

The Intercept, 25.10.23





Des milliards d'euros d'aide à la sécurité au Liban, ainsi que des commandos clandestins, pourraient entraîner les États-Unis dans une conflagration régionale.





Le département d'État a demandé aux citoyens étatsuniens de quitter le Liban dimanche "en raison de l'imprévisibilité de la situation en matière de sécurité". Cet avertissement fait suite aux affrontements entre manifestants et forces de sécurité libanaises dans la banlieue de Beyrouth, près de l'ambassade des États-Unis, après que des centaines de Palestiniens aient été tués la semaine dernière dans l'explosion de l'hôpital Al-Ahli à Gaza. Ces troubles semblent confirmer les craintes de près de huit Etatsuniens sur dix, qui redoutent que la guerre entre Israël et le Hamas ne débouche sur un conflit plus large au Moyen-Orient.

Mais peu d'Etatsuniens savent que les États-Unis sont depuis longtemps impliqués dans une guerre plus large au Liban, et que les forces étatsuniennes peuvent également être une cible dans ce pays. Au fil des décennies, les États-Unis ont versé des milliards de dollars d'aide à la sécurité au Liban et ont mené des actions antiterroristes contre le Hezbollah, un groupe chiite soutenu par l'Iran et doté d'une aile politique et d'une aile militaire. Force politique et militaire dominante au Liban, le Hezbollah est depuis longtemps considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis.

Dans l'ombre de ce conflit, les États-Unis ont mené une autre "guerre secrète" au Liban contre des groupes terroristes sunnites tels que l'État islamique et Al-Qaïda, selon un ancien commandant quatre étoiles qui a supervisé les efforts, des documents déclassifiés, d'anciens opérateurs spéciaux ayant connaissance de la guerre secrète et d'autres documents...

