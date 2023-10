Conflit Israël-Palestine. Une journaliste évoque au Jt du 12/13 de France 3 les menaces israéliennes de bombarder l'hôpital d'Al-Qods mais ne les rapporte plus au Jt de 13h de France 2

Agnès Varamian , journaliste à France 2 qui intervient en direct d'Ashkelon en Israël est revenue sur le discours de l'armée israélienne exhortant les habitants de Gaza-nord à fuir vers Gaza-sud où il pourrait avoir des vivres et échapper aux bombardements. Néanmoins au Jt du 12/13 de France 3, elle a parlé des allégations de menaces de bombardements de l'armée israélienen de l'hôpital Al-Qods, ce qu'elle n'a pas fait au Jt de 13h de France 2.





Voici ses déclarations in extenso diffusées sur le Jt de France 2 à 13h en direct :

Présentatrice du Jt de 13h sur France 2 : "On va retrouver Agnès Varamian en direct d'Ashkelon. Bonjour Agnès, le porte-parole de l'armée israélienne annonce aujourd'hui que le nombre des troupes envoyées dans la bande de Gaza va encore augmenter".

"Oui, tout à fait, il l'a confirmé ce matin. De plus en plus de soldats sont engagés au sol mais l'armée ne donne absolument aucune précision sur les bataillons, sur évidemment le nombre aussi de ces forces qui sont actuellement à l'intérieur de la bande de Gaza. Elle redit simplement, et je fais référence à la vidéo que vous avez montrée [Vidéo montrant un soldat israélien brandir le drapeau israélien à Gaza, Ndlr] , que son intention n'est pas d'occuper ce territoire palestinien. Elle dit aussi que le nord de la bande de Gaza, c'est à dire Gazaville, le camp de Djabalia, la ville de Betayoun, sont aujourd'hui, ce sont ses mots, des "champs de bataille". Elle demande d'ailleurs à la population qui est restée là, eh bien, d'évacuer vers le sud. Vous savez, il y a déjà 1millions 400.000 déplacés à Gaza. Il en resterait peut-être 300.000 dans la partie nord : civils, miliciens, on ne sait pas et ce chiffre est difficilement vérifiable. Mais l'armée israélienne précise aussi que l'aide humanitaire se trouve au sud et qu'elle souhaite que plus de camions franchissent la frontière de Rafah. Ensuite, une information importante, pour la première fois elle a lâché des tracts sur cette zone nord, en demandant aux miliciens du Hamas de se rendre en quittant leur uniforme et en agitant le drapeau blanc."

Quelques temps auparavant, la même reportrice sur le Jt de France 3 12/13, présentait dans son discours d'autres informations notamment les menaces de l'armée israélienne de bombarder l'hôpital Al-Qods selon les dires du Croissant-Rouge palestinien.

Présentatrice du JT (en voix-off) : "L'armée israélienne a appelé les habitants de la bande de Gaza à se déplacer vers le sud du territoire affirmant qu'ils pourront recevoir de l'eau, de la nourriture, et des médicaments. Depuis vendredi soir, Israël a intensifié son offensive contre le nord de Gaza et la situation sur place devient dramatique. Les explications à Ashkelon d'Agnès Varamian :

"Oui, c'est avec un nouveau message vidéo que l'armée israélienne a demandé une nouvelle fois à la population du nord de quitter la zone pour se rapatrier vers le sud. L'armée qui a aussi lancer des prospectus, des flyers par les airs à cette population. Elle demande d'ailleurs aux miliciens du Hamas de se rendre, de quitter leur tenue militaire et d'agiter un drapeau blanc. Alors, on ne sait pas combien exactement combien de civils restent dans cette zone nord devenue un véritable champ de bataille : 300.000 peut-être mais ce chiffre est difficile à vérifier. Il y a, selon les chiffres officiels : 1,4 millions de personnes qui ont déjà quitter le nord et se sont déplacées vers le sud. C'est la quasi-majorité de la population. Attention, il reste des civils notamment dans les hôpitaux ou Gazaville. donc au nord, à Schifa et l'hôpital Al-Qods. Et le croissant-rouge a dit qu'il avait reçu des menaces de l'armée israélienne qu'elel pourrait viser ces hôpitaux parce qu'elle considère qu'ils abritent des centres de commandement du Hamas. L'armée israélienne qui invite les gens à partir vers le sud et qui promet plus d'humanitaire."





La journaliste n'a sans doute pas jugée bon - à moins que cela soit la rédaction du Jt - de tenir ces propos au Jt de France 2 à 13h. Un phénomène d'autocensure ou de correction après que l'armée israélienne n'ait pas souhaité répondre aux allégations du Croissant-Rouge palestinien ?





Pour plus d'infos sur ce sujet :