Les combattants du Hezbollah frappent plus de sites d’occupation israéliens à la frontière libanaise (Al Manar)

Les combattants du Hezbollah frappent plus de sites d’occupation israéliens à la frontière libanaise

Article originel : Hezbollah Fighters Strike More Israeli Occupation Sites on Lebanon Border

Al Manar, 27.10.23

Les combattants de la résistance islamique ont continué vendredi à attaquer les sites d’occupation israéliens à la frontière libanaise, leur infligeant de lourdes pertes.

Les médias militaires du Hezbollah ont publié quatre déclarations successives pour clarifier les détails des attaques contre les sites d’Al-Sadah, Misgav Am et Abu Dajaj...

