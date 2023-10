Les Républicains prêts à voter en urgence l'aide financière demandée par Biden envers Israël mais pas envers l'Ukraine

Selon The Guardian (29.10.23), le nouveau président de la Chambre des représentants des Etats-Unis, Mike Johnson a déclaré « Nous allons présenter un projet de loi de financement israélien autonome », dans une nouvelle interview accordée à Fox News.

Il a déclaré en réponse à une question sur la séparation de l’aide israélienne. : « Nos collègues républicains au Sénat ont une mesure semblable. Nous croyons que c’est un besoin urgent. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde que nous devons aborder et nous le ferons, mais en ce moment, ce qui se passe en Israël exige une attention immédiate… Nous devons faire la distinction entre l’aide israélienne et l’aide ukrainienne ».