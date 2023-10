En direct. Chaos total à Gaza : des centaines de bâtiments "entièrement détruits". Gaza-ville: "champ de bataille". Erdogan: "arrêter cette folie" "Israël est un criminel de guerre". Echange de tirs entre Hezbollah et FDI: 29.000 déplacés au Liban. US et Israël isolés à l'ONU. 7703 morts à Gaza dont 3595 enfants. Manifestations en Israël contre la guerre à Gaza