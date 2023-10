Selon Midlle East Eye, Israéliens et Etatsuniens œuvrent pour inonder les tunnels du Hamas aux gaz neurotoxiques et chimiques (Al Manar)

Israéliens et Américains œuvrent pour inonder les tunnels du Hamas aux gaz neurotoxiques et chimiques Al Manar, 27.10.23

Le site d’information britannique Middle East Eye a révélé que les factions palestiniennes s’attendent à une attaque aux gaz neurotoxiques et chimiques dans la bande de Gaza afin de libérer les détenus israéliens détenus dans la bande de Gaza.

Citant une source arabe de haut rang proche des affaires des factions de la résistance palestinienne, dont les informations ont été obtenues grâce à des fuites d’une source américaine, le site rapporte que le fait de retarder l’invasion terrestre israélienne de Gaza fait partie d’une campagne de désinformation visant à obtenir l’élément de surprise dans une attaque sur plusieurs fronts.

Ainsi, Israël et les États-Unis espèrent obtenir l’élément de surprise pour pénétrer dans les tunnels du Hamas, afin de sauver environ 220 détenus et tuer des milliers ses combattants affiliés aux Brigades al-Qassam.

Selon la source, les factions palestiniennes s’attendent à ce qu’Israël inonde les tunnels de Gaza de gaz neurotoxiques et de produits chimiques sous la supervision des forces spéciales américaines dans le cadre d’une attaque surprise contre la bande de Gaza. De grandes quantités de gaz neurotoxiques seraient pompées en quantités suffisantes pour paralyser les combattants palestiniens pendant une période allant de 6 à 12 heures.

Durant cette période, ajoute la source, les tunnels seront percés, les otages seront secourus puis des milliers de combattants des Brigades al-Qassam seraient tués.

Afin de développer les systèmes de détection des tunnels, Washington a fourni depuis 2016 une aide à l’entité sioniste d’un montant de 320 millions de dollars, à un rythme approchant les 40 millions de dollars par an, a révélé une étude du Congressional Research Service, l’organisme de recherche qui fournit des recherches et des données documentées aux membres du Congrès, consultée par le site web de la télévision qatarienne al-Jazeera.

La technologie issue de la coopération américano-israélienne utilise des capteurs et des logiciels audio ou sismiques pour détecter des cavités et des tunnels. Elle s’appuie sur des techniques de détection utilisées dans le secteur du pétrole et du gaz naturel.

Alors qu’Israël se prépare à lancer une attaque terrestre massive sur la bande de Gaza, l’un des défis qui l’attend est le vaste système de tunnels sous le territoire de la bande.

Le Hamas, pour sa part, a déclaré avoir construit 500 kilomètres de tunnels sous Gaza que l’armée israélienne appelle «le métro».

En 2020, Israël a trouvé un tunnel sur une profondeur de 230 pieds sous terre, assure l’Institut de la guerre moderne de l’Académie West Point selon lequel les tunnels feront partie de «la stratégie de guérilla du Hamas».

Selon les experts militaires, la bataille terrestre se déroulera au-dessus de ce réseau complexe de tunnels dans lequel le Hamas dispose d’une situation privilégiée.