Selon une ex-présentatrice TV:"30 personnes ont reçu des injections vaccinales contre la covid dans une clinique et toutes les 30 sont mortes en un jour" Infox selon le gouvernement néo-zélandais !!

La Nouvelle-Zélande est une scène de crime : Dans une clinique, en un jour, 30 personnes ont reçu des injections vaccinales contre la covid et toutes les 30 sont mortes.

The Expose, 22.10.23



Note de SLT : Il s'agit d'une infox selon le gouvernement néo-zélandais. Voir plus bas : l'article de Fact checking de Lead Stories. En effet, aucune source précise n'est donnée dans l'article de The Expose reprenant les dires de l'ex-présentatrice. Nous n'avons d'autres part retrouvé aucune mention de ces infos sur le web et il apparaît peu probable que 100% des personnes vaccinées soit décédées à moins d'un lot très défectueux ce qui n'a pas été rapporté jusqu'à présent.

Elle a expliqué qu'étant donné que le nombre de décès est généralement inférieur au nombre de personnes souffrant des effets néfastes des injections, l'extrapolation du nombre de blessés et de morts "commence à devenir, franchement, exaspérante". Les données montrent qu'il existe des groupes de décès. Les données montrent qu'il y a des groupes de décès : "Des personnes qui ont fréquenté le même site de vaccination et qui ont été vaccinées l'une après l'autre, à des heures consécutives le même jour. Nous avons vu la date de la piqûre et la date du décès", a déclaré Mme Gunn. Elle a donné un exemple parmi d'autres pour illustrer son propos. "Un jour, 30 personnes ont été piquées le même jour, au même endroit. Toutes sont aujourd'hui décédées. Et leurs décès sont très proches les uns des autres, dans le temps et dans l'espace", a-t-elle déclaré. "Nous demandons une enquête. Pas n'importe quelle enquête. Une enquête criminelle en bonne et due forme, qui ne néglige aucune piste. "La Nouvelle-Zélande est une scène de crime".

Vérification des faits : AUCUNE preuve que 30 Néo-Zélandais ont reçu le vaccin contre la COVID-19 à la clinique, puis sont morts

Par Ed Pane

Lead Stories, 23.10.23

Trente personnes en Nouvelle-Zélande, qui auraient toutes reçu des injections de COVID-19 dans une clinique le même jour, sont-elles toutes décédées après avoir été vaccinées ? Non, ce n'est pas vrai : Un fonctionnaire du ministère néo-zélandais de la santé a déclaré à Lead Stories qu'"il n'y a aucune preuve pour étayer cette affirmation". En outre, seuls quatre décès survenus en Nouvelle-Zélande pourraient être liés à des réactions consécutives à des vaccinations contre le coronavirus, selon un responsable néo-zélandais de la santé publique qui surveille activement la sécurité des vaccins. Cette affirmation figure dans un article et une vidéo (archivés ici) publiés sur le site web The Exposé le 22 octobre 2023, sous le titre "La Nouvelle-Zélande est une scène de crime : Dans une clinique, en un jour, 30 personnes ont reçu une injection covidique et toutes les 30 sont mortes". L'article commence ainsi : L'ancienne présentatrice de télévision Liz Gunn a publié hier une vidéo décrivant le cas d'une clinique en Nouvelle-Zélande où 30 personnes ont reçu une injection de covide et où les 30 sont mortes, dans le même laps de temps. Voici à quoi ressemblait la vidéo dans l'article publié sur le site web The Exposé au moment de la rédaction du présent document : Crime Scene.png

La vidéo Dans cette vidéo, qui dure un peu plus de huit minutes, Liz Gunn, chef du New Zealand Loyal Party (NZL), ne fournit aucune preuve ni aucun détail pour étayer l'affirmation selon laquelle il existe en Nouvelle-Zélande une clinique où 30 personnes ont été vaccinées le même jour, toutes étant décédées depuis. Mme Gunn a mis ses informations sur le compte d'un lanceur d'alerte dont elle n'a pas révélé le nom, en utilisant des images de cape et d'épée. Environ 55 secondes après le début de la vidéo, elle déclare : "Nous avons maintenant découvert la vérité : Nous sommes maintenant arrivés dans un lieu non divulgué avec un clinicien/mathématicien néo-zélandais très expérimenté en matière d'analyse statistique. Cette personne a examiné avec nous les données et confirme notre position, à savoir qu'elles sont accablantes. ... Un jour, 30 personnes ont été vaccinées le même jour au même endroit. Toutes sont aujourd'hui décédées et leurs décès sont très proches les uns des autres dans le temps. ... Vous voyez, statistiquement, les nombres de décès que nous avons vus ne peuvent pas être attribués à des causes naturelles, étant donné le même site et la même date de vaccination. Ce serait, comme on dit, statistiquement très improbable. Mme Gunn affirme cela et fait référence aux données qu'elle prétend détenir, laissant entendre que les autorités néo-zélandaises ont dissimulé l'affaire. Cependant, elle ne divulgue aucune de ces données elle-même, suggérant que c'est pour la protection du lanceur d'alerte anonyme qu'elle le fait. À 4:40, elle poursuit : J'ai vu les informations de première main. J'ai eu du mal à dormir la nuit depuis, sachant que ce niveau de détail est désormais disponible, mais au fur et à mesure que nous le découvrons, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas d'autre solution.

Le Ministère de la santé de Nouvelle-Zélande Chris James, directeur de Medsafe, l'organisme de réglementation médicale géré par le ministère néo-zélandais de la santé, a répondu à l'article de The Exposé et à la vidéo mise en ligne par New Zealand Loyal. Dans un courriel daté du 26 octobre 2023, il a déclaré Il n'y a aucune preuve à l'appui de cette affirmation. ... Aucun décès signalé à Medsafe ne correspond à l'allégation telle qu'elle a été rapportée. Medsafe est responsable de la collecte des rapports spontanés sur les effets indésirables présumés des médicaments, y compris des vaccins, tout comme la Food and Drug Administration et les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. M. James a déclaré que ces rapports d'effets indésirables du vaccin COVID-19 ont fait l'objet d'une enquête et que les résultats ont été publiés dans des rapports réguliers sur la sécurité. Il a poursuivi la réponse du ministère de la santé : Environ 90 % de la population néo-zélandaise éligible a achevé le cycle de primo-vaccination. Un certain nombre de décès après la vaccination ont été signalés, mais il était peu probable que la majorité de ces décès, au moment du dernier rapport de sécurité, soient liés au vaccin. Les détails du rapport de sécurité sont disponibles ici.

Service national de santé publique de Nouvelle-Zélande Christian Marchello, responsable de la surveillance de la sécurité des vaccins et de la recherche au Service national de santé publique de Nouvelle-Zélande, a déclaré : "Rien ne prouve que la vaccination soit responsable d'une surmortalité en Nouvelle-Zélande." Dans la réponse par courriel du 26 octobre 2023 du ministère de la santé, il poursuit : Les données publiquement disponibles montrent que quatre décès en Nouvelle-Zélande sont possiblement liés à des effets indésirables suite à la vaccination COVID-19. Ces données s'inscrivent dans le contexte des 3 361 personnes dont le décès a été directement attribué à la COVID-19 en Nouvelle-Zélande, avec plus de 12,6 millions de vaccins administrés aux Néo-Zélandais éligibles au 2 octobre 2023. Par hasard et indépendamment d'une vaccination antérieure par la COVID-19, certaines personnes présenteront de nouvelles maladies ou mourront d'une affection préexistante peu de temps après la vaccination, en particulier si elles sont âgées.

Le National Public Health Service fournit de plus amples informations sur la notification des effets indésirables en Nouvelle-Zélande en cliquant ici et sur les données relatives à la vaccination COVID-19 en cliquant ici.



Recherche sur Google Une recherche Google News (archivée ici) effectuée le 26 octobre 2023 avec les termes "30 people die in New Zealand after getting COVID shot vaccine on same day" (30 personnes mortes en Nouvelle-Zélande après avoir reçu le vaccin contre la COVID le même jour) n'a trouvé aucun résultat correspondant à l'affirmation contenue dans l'article de The Exposé ou dans la vidéo de New Zealand Loyal.

The exposé L’Exposé est un site Web qui présente principalement du contenu publié anonymement sur les données et les statistiques sur la COVID-19 au Royaume-Uni. Lead Stories a examiné plusieurs de leurs articles dans le passé et les a trouvés trompeurs. En juillet 2021, l’organisation de vérification des faits basée au Royaume-Uni logiquement.ai a découvert des preuves qui suggèrent que le site est géré ... de Scunthorpe, dans le Lincolnshire, au Royaume-Uni, un homme apparemment associé à une entreprise locale de soudage, d’usinage et de métallurgie.

Vous trouverez d'autres vérifications des faits des allégations liées aux vaccins ici.