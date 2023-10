Un député étatsunien, ex-assistant de Trump, exhorte Israël à réoccuper Gaza : "Israël va devenir beaucoup plus grand"

L’appel de Miller pour l’expansion israélienne : un écho désastreux au milieu du conflit

Article originel : Miller’s Call for Israeli Expansion: A Dire Echo Amid Conflict

Par Muthanna Al-Najjar

BNN, 29.10.23

Dans un monde où la diplomatie est souvent le canal de la paix, l’appel provocateur d’un homme pour une expansion militaire attise les feux d’un conflit qui fait déjà rage. Le député républicain Max Miller, membre de la Chambre des représentants des États-Unis, a exhorté Israël à réoccuper la bande de Gaza, un appel qui a envoyé des ondes de choc à travers le monde. Au milieu d’une guerre qui a coûté la vie à plus de 8 000 Palestiniens, dont plus de 3 000 enfants, les paroles de Miller résonnent d’une voix inquiétante : « Israël deviendra beaucoup plus grand. »

Rejeter la branche d’olivier La déclaration de Miller fait suite à une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies pour une « trêve humanitaire » immédiate, mais Israël a fermement rejeté tous les appels à un cessez-le-feu, Les actions de la bande de Gaza sont encore plus sujettes à controverse, car elle impose une interdiction des télécommunications dans la région, une mesure que les groupes humanitaires préviennent qu’elle pourrait servir d’écran de fumée pour d’éventuels crimes de guerre.





Les échos troublants de la guerre L’appel de Miller pour une réoccupation israélienne de Gaza a été condamné par la communauté internationale. Accusée d’endosser des crimes de guerre et d’afficher un mépris total pour la vie des Palestiniens, la déclaration de Miller, selon certains, pourrait être un signe avant-coureur de l’escalade des hostilités et de la souffrance humaine. La situation est encore aggravée par le vote de l’administration Biden contre la résolution de l’ONU en faveur d’un cessez-le-feu, une mesure qui a suscité de vives critiques de la part d’autres membres du Congrès, y compris la représentante Pramila Jayapal, présidente du caucus progressiste du Congrès.

Une lutte mondiale pour la paix Alors que les roquettes continuent de sillonner le ciel au-dessus de Gaza et d’Israël, les appels à la paix résonnent à l’échelle mondiale, bien qu’ils semblent tomber dans l’oreille d’un sourd. Le sénateur Brian Schatz, un démocrate juif, a exhorté Israël à rétablir les communications à Gaza, soulignant la situation humanitaire désastreuse dans la région. Pendant ce temps, la Turquie a répondu avec acharnement aux allégations et aux calomnies des responsables israéliens, rappelant ses diplomates d’Israël dans un signal clair de détérioration des relations. Le conflit en cours, qui en est à son 22e jour, a fait au moins 311 morts parmi les soldats israéliens et plus de 7300 parmi les Gazaouis, selon le ministère de la Santé du Hamas. Malgré le coût humain élevé, les négociations pour la libération des otages israéliens détenus par le Hamas se poursuivent, le Qatar jouant un rôle important dans la médiation des discussions. La guerre a déclenché des protestations dans le monde entier, des milliers de personnes appelant à la fin du conflit et à la justice pour le peuple palestinien. Pourtant, comme le monde l’observe, la situation à Gaza reste instable, sans que le conflit ne prenne fin immédiatement.

Un membre du Congrès républicain étatsunien de la droite radicale d’origine israélienne a appelé le régime de Tel Aviv à poursuivre son agression brutale et à occuper la bande de Gaza au milieu du soutien indéfectible de Washington à l’entité illégale pour envahir la zone assiégée. Max Miller, représentant de l’Ohio et assistant de l’ancien président belliciste Donald Trump, a été cité samedi par le journal hébreu Haaretz comme disant qu’Israël devait « reprendre » la bande de Gaza pour « devenir beaucoup plus grand » dans le cadre de ses décennies de long plan d’occupation des territoires palestiniens. "Israël deviendra beaucoup plus grand. Pas beaucoup plus petit. Et nous reprendrons cette terre", a déclaré Miller lors du rassemblement annuel de la Coalition juive républicaine à Las Vegas. Miller a été très critiqué ces derniers jours pour avoir dit que Gaza sera transformée en « parking » après l’invasion terrestre israélienne de l’argent côtier. Le Républicain étatsunien a également affirmé qu’Israël ne devrait pas être redevable aux règles d’engagement dans sa longue guerre sur la bande assiégée.

Israël mène une guerre féroce contre Gaza depuis le 7 octobre, lorsque le Hamas et son mouvement de résistance du Jihad islamique basé à Gaza ont lancé leur plus grande opération contre Israël depuis des années. L’offensive surprise palestinienne, baptisée opération Al-Aqsa Storm, a été lancée en réponse à l’intensification des crimes du régime contre le peuple palestinien. La guerre israélienne a jusqu’à présent tué plus de 8000 Palestiniens, dont plus de 3000 enfants, et plus de 20500 blessés. L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté vendredi une résolution demandant la mise en œuvre immédiate d’une "trêve humanitaire" à Gaza. Le vote à l’Assemblée générale a eu lieu après que le Conseil de sécurité des Nations Unies a échoué à quatre reprises au cours des deux dernières semaines à prendre des mesures en raison du veto récurrent des États-Unis contre les résolutions pertinentes. L’assemblée a souligné "l’importance d’empêcher une nouvelle déstabilisation et une escalade de la violence dans la région", appelant "toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue et à tous ceux qui ont de l’influence sur eux à travailler pour atteindre cet objectif." Israël a rejeté tous les appels à un cessez-le-feu, affirmant qu’il bénéficierait au Hamas.

Netanyahou : la guerre de Gaza sera longue et difficile Le 23e jour de la guerre israélienne contre Gaza, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé la « deuxième étape » de l’invasion de la zone assiégée et a déclaré que les combats à Gaza seraient « longs et difficiles ». Netanyahou a affirmé que la destruction des capacités militaires et de leadership du mouvement de résistance palestinien Hamas ainsi que la libération des prisonniers israéliens à Gaza étaient les principaux objectifs de la deuxième phase de l’offensive. L’armée d’occupation israélienne a lancé une opération terrestre partielle dans la bande de Gaza tard vendredi après plus de trois semaines d’une campagne de bombardement implacable qui a dévasté une grande partie de la zone assiégée. L’ONU a mis en garde contre une catastrophe et a déclaré que des milliers de civils pourraient être tués à Gaza à la suite de l’offensive terrestre dans la bande de Gaza. Le responsable des droits de l’homme des Nations Unies, Volker Turk, a mis en garde contre les conséquences potentiellement catastrophiques des opérations terrestres à grande échelle à Gaza, et a déclaré : « Des milliers d’autres civils pourraient mourir. »

Mirjana Spoljaric, présidente du Comité international de la Croix-Rouge, a appelé samedi toutes les parties à désamorcer le conflit. "Il est inacceptable que les civils n’aient pas d’endroit sûr où aller à Gaza au milieu des bombardements massifs, et avec un siège militaire en place, il n’y a pas non plus de réponse humanitaire adéquate actuellement possible", a déclaré Spoljaric. « C’est un échec catastrophique que le monde ne doit pas tolérer », a-t-elle ajouté, appelant à mettre fin aux souffrances "intolérables" des civils de Gaza. Internet, les services téléphoniques reviennent à Gaza Les médias locaux ont annoncé dimanche que les services Internet et téléphoniques retournaient à Gaza à la suite d’une coupure de communication que les groupes humanitaires avaient avertis qu’ils pourraient servir de couverture pour les crimes de guerre israéliens. Le groupe Paltel, qui fournit des services de communication à Gaza, a déclaré que les services fixes, mobiles et Internet étaient progressivement rétablis après avoir été perturbés par « l’agression continue ». Le sort des Palestiniens à Gaza avait été exacerbé ces derniers jours après que le régime israélien a imposé un black-out des télécommunications sur la zone ravagée par la guerre. Le Hamas a déclaré que toutes les connexions Internet et les communications à travers Gaza avaient été coupées alors qu’Israël prenait la mesure "de perpétrer des massacres avec des frappes sanglantes de représailles aériennes, terrestres et maritimes". Les groupes de défense des droits de l’homme ont également averti que le black-out des télécommunications à Gaza risque de couvrir les "atrocités de masse".