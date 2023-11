28 soldats ukrainiens tués et 53 blessés lors d'un tir de missile russe dévastateur lors d'une cérémonie sur la ligne de front (Yahoo)

28 soldats ukrainiens tués et 53 blessés lors d'un tir de missile russe dévastateur lors d'une cérémonie sur la ligne de front

Article originel : 28 Ukrainian soldiers killed, 53 wounded in devastating Russian missile strike on frontline ceremony

Yahoo, 7.11.23

Vingt-huit soldats ukrainiens ont été tués et 53 ont été blessés lors du tir de missile balistique russe Iskander du 3 novembre sur la 128e brigade séparée d'assaut en montagne dans l'oblast de Zaporizhzhya, a indiqué le député ukrainien et ancien gouverneur de l'oblast de Zaporizhzhya, Oleksiy Kucherenko, sur Facebook, le 5 novembre.

"28 morts, 53 blessés. 128e brigade séparée d'assaut en montagne. Deuil".

Le missile russe a frappé les soldats de la 128e brigade alors qu'ils étaient alignés pour une cérémonie de remise de prix en l'honneur de la Journée des troupes de missiles et de l'artillerie dans un village de la ligne de front dans l'oblast de Zaporizhzhya. Le nombre exact de victimes n'a pas été officiellement confirmé...



