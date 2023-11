7 Octobre 2023/ Des hélicoptères Apache israéliens frappent des cibles du Hamas avec des mitrailleuses et des missiles mais aussi de nombreux civils israéliens (Vidéos)

Voici le moment où des hélicoptères d'attaque AH-64 Apache israéliens, des rafales de tirs et des missiles air-sol Hellfire zonent sur des cibles du Hamas. Les opérations coordonnées du week-end ont marqué la plus grave escalade des hostilités dans la région depuis des années, dans le cadre de ce que le groupe palestinien a appelé "l'opération Al-Aqsa Flood".

Israel Apache helicopters strike Hamas targets with chain gun and missiles. Des hélicoptères Apache israéliens frappent des cibles du Hamas avec une mitrailleuse à chaîne et des missiles Voici le moment où des hélicoptères d'attaque AH-64 Apache israéliens, des rafales de tirs et des missiles air-sol Hellfire zonent sur des cibles du Hamas. Les opérations coordonnées du week-end ont marqué la plus grave escalade des hostilités dans la région depuis des années, dans le cadre de ce que le groupe palestinien a appelé "l'opération Al-Aqsa Flood".

Selon The GrayZone, Les hélicoptères Apache semblent s'être concentrés sur les véhicules qui rentraient à Gaza en provenance du festival de musique électronique Nova et des kibboutz voisins, attaquant des voitures en sachant apparemment que des prisonniers israéliens pouvaient se trouver à l'intérieur. Ils ont également tiré sur des personnes non armées sortant de voitures ou marchant à pied dans les champs à la périphérie de Gaza.

Dans une interview accordée au média israélien Mako, un pilote d'Apache s'est penché sur le dilemme tortueux qui consiste à tirer sur les personnes et les voitures qui rentrent à Gaza. Il savait que nombre de ces véhicules pouvaient contenir des prisonniers israéliens. Mais il a choisi d'ouvrir le feu malgré tout. "Je choisis des cibles de ce type", a expliqué le pilote, "en me disant que le risque que je tire également sur des otages est faible". Il a toutefois admis que son jugement "n'était pas à 100 %". "Je comprends que nous devions tirer ici et rapidement", a déclaré le commandant de l'unité Apache, le lieutenant-colonel E., à Mako dans un rapport séparé. "Tirer sur des gens sur notre territoire - c'est quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire". Le lieutenant-colonel A., pilote de réserve dans la même unité, a décrit un brouillard de confusion : Le lieutenant-colonel A., pilote de réserve dans la même unité, décrit un brouillard de confusion : "Je me retrouve dans un dilemme pour savoir sur quoi tirer, parce qu'il y en a tellement". Un rapport sur les escadrons d'Apache publié par le journal israélien Yedioth Aharanoth note que "les pilotes ont réalisé qu'il était extrêmement difficile de distinguer, dans les avant-postes et les colonies occupées, qui était un terroriste et qui était un soldat ou un civil... La cadence de tir contre les milliers de terroristes était énorme au début, et ce n'est qu'à un certain moment que les pilotes ont commencé à ralentir les attaques et à sélectionner soigneusement les cibles". Un commandant d'escadron a expliqué à Mako qu'il avait failli attaquer la maison d'une famille israélienne occupée par des militants du Hamas, et qu'il avait fini par tirer à côté avec des obus de canon. "Nos forces n'avaient pas encore eu le temps d'atteindre cette colonie", se souvient le pilote, "et j'avais déjà épuisé mes missiles, qui sont les armes les plus précises". La famille se trouvant à l'intérieur d'un abri anti-bombes fortifié, le pilote "a décidé de tirer au canon à 30 mètres de cette maison, une décision très difficile à prendre. Je tire pour que, s'ils sont là, ils entendent les bombes à l'intérieur de la maison, qu'ils comprennent qu'on sait qu'ils sont là, et dans l'espoir qu'ils quittent cette maison. Je vous dis aussi la vérité, il m'est venu à l'esprit que je tirais sur la maison". En fin de compte, les pilotes d'hélicoptères israéliens ont blâmé les tactiques astucieuses du Hamas pour leur incapacité à faire la distinction entre les militants armés et les non-combattants israéliens. "Il s'avère que l'armée du Hamas a délibérément compliqué la tâche des pilotes d'hélicoptères et des opérateurs de drones", affirme Yedioth Aharanoth. Selon le journal israélien, "il est apparu clairement que les forces d'invasion avaient été invitées, lors des derniers briefings, à marcher lentement vers les colonies et les avant-postes ou à l'intérieur de ceux-ci, et en aucun cas à courir, afin de faire croire aux pilotes qu'il s'agissait d'Israéliens. Cette tromperie a fonctionné pendant un bon moment, jusqu'à ce que les pilotes d'Apache se rendent compte qu'ils devaient ignorer toutes les restrictions. Ce n'est que vers 9 heures du matin que certains d'entre eux ont commencé à arroser les terroristes avec leurs propres canons, sans l'autorisation de leurs supérieurs". C'est ainsi que, sans aucun renseignement ni capacité à faire la distinction entre Palestiniens et Israéliens, les pilotes ont déclenché une furie de tirs de canons et de missiles sur les zones israéliennes situées en contrebas.

[Vidéo] L'armée israélienne a reçu l'ordre d'attaquer les Israéliens le 7/10 (The GrayZone) Max Blumenthal, de The Grayzone, évoque son enquête sur les ordres donnés par l'armée israélienne de bombarder les maisons des civils israéliens et sur les attaques d'hélicoptères contre des voitures civiles et des bases israéliennes lors des combats menés pour déloger les militants palestiniens du sud du pays, le 7 octobre.

The Grayzone's Max Blumenthal discusses his investigation into Israeli military orders to shell the homes of Israeli civilians and helicopter attacks on civilian cars and Israeli bases as they fought to dislodge Palestinian militants from the country's south on October 7.

Les forces israéliennes ont tiré sur leurs propres civils, selon une survivante d'un kibboutz. Yasmin Porat is interviewed on Israeli public broadcaster Kan's Haboker Hazeh program, October 15, 2023. This Israeli, who survived the Hamas assault on the settlements near the Gaza border on October 7, 2023, claims that Israeli civilians were "undoubtedly" killed by their own security forces.