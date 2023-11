76 blessés, 335 étrangers et binationaux évacués de Gaza en Egypte

AFP, 1.11.23





Note de SLT : Est-ce le début du nettoyage ethnique ?



Soixante-seize blessés palestiniens et 335 étrangers et binationaux ont été évacués mercredi de Gaza vers l'Egypte, une première depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre, a indiqué à l'AFP un responsable égyptien....



