Au Niger, une entreprise française a laissé 20 millions de tonnes de déchets radioactifs à l'air libre (France Inter)

Durant plus de 40 ans, la Cominak, filiale nigérienne d'Orano (ex Areva) a exploité une mine d'uranium à Arlit, en plein Sahara. Le site a fermé il y a deux ans mais les déchets radioactifs sont restés là, à l'air libre, avec un risque bien réel pour les populations et l'environnement.

"La France est dans une stratégie de relance du nucléaire. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que nous ne savons pas gérer les déchets... ni à la fin du processus, ni au début, à la sortie des mines." Cela fait près de 20 ans que Bruno Chareyron, ingénieur en physique nucléaire au laboratoire de la Criirad (association de protection de l'environnement, spécialisée dans le risque nucléaire) travaille sur la situation à Arlit, au Niger... Lire la suite